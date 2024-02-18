"أم القرى" توقع اتفاقية تنظيم دورات تدريبية بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة

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أحمد جودة - القاهرة - وقّعت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية اتفاقية لتنظيم دورات تدريبية بالشراكة مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لدعم وتنفيذ برنامج مهارات المدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يهدف إلى تدريب 60،000 متدرب.

وشملت الاتفاقية التعاون في المجالات التدريبية والتأهيلية، وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل، وإقامة اللقاءات التثقيفية؛ بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بعد التنسيق بينهما.

وتاتي الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة؛ مما يسهم في تحسين جودة المخرجات، لتحقيق الأهداف التنموية، وتبادل الخبرات، وتنمية وتدريب الكوادر الوطنية نحو خدمة المجتمع.