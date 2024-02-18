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أحمد جودة - القاهرة - خطوات سهلة وبسيطة.. سجل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445

يعد من ضمن برامج الدعم التي تم تقديمها بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل على مساعدة الأفراد للعمل على سدد المتطلبات والاحتياجات ويسهل علينا الاستعلام بشكل الكترونية ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1445.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445



يسمح لجميع المواطنين السعوديين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكنه لا بد من توافر الشروط تتمثل في التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

لا بد من ان يقل الراتب الشهري للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد المانع.

ألا يكون الفرد ممتلكًا لأصول بقيمة عالية.

كما إنه يشترط ألا يكون مقيمًا بأي من مراكز الإيواء.

التزام المتقدم بخطط التأهيل والتوظيف.

يشترط انطباق على الفرد معايير الثروة.



ما هي اهم خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1445



يرغب الكثير في القيام بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، والتي يمكننا من خلال التالي:

دخول رابط منصة الضمان المطوروذلك برقم الهوية الوطنية.

النقر على كلمة التحقق.

لا بد من ان يتم مطابق الرقم من المنصة مع الموجود بتطبيق نفاذ.

انتقالك إلى حسابك بالضمان المطور.

ثم اضغط على الطلبات لعرض كافة التفاصيل.

انقر على برامج الدعم ليتم عرض كافة التفاصيل التي تخص الضمان ومنها الأهلية وقيمة الاستحقاق.



التسجيل في الضمان المطور



يتيح التسجيل في الضمان المطور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

تسجيل رقم الجوال وإدخال كلمة المرور.

لا بد من الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال الرموز الظاهرة أمامك.

النقر على زر تسجيل.

سيتم إرسال رمز التفعيل على الجوال.

إدخال رمز التفعيل.

النقر على زر (التوثيق).