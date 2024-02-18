أحمد جودة - القاهرة - كن جزءًا من الحرس الملكي السعودي.. إليك شروط التقديم والرابط الرسمي

كشفت رئاسة الحرس الملكي بالسعودية، عن فتح باب التقديم لجميع الراغبين بالإلتحاق في صفوفها برتبة جندي، اليوم الأحد الموافق 18 من شهر فبراير 2024، حيث إن هذا الباب يتم فتحه من عام إلى أخر، وفقًا لما تنص عليه الرئاسة، على أن يجب انطباق جميع الشروط المعنية بالقبول، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط التقديم في الحرس الملكي بالسعودية 1445



هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم التقديم في وظائف الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

مقيم دائم في المملكة العربية السعودية.

كذلك يجب وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 23 عامًا.

أن لا يقل طول الشخص المتقدم عن 175 سم مع تناسق الطول والوزن.



رابط التقديم في الحرس الملكي بالسعودية 1445



وأكدت رئاسة الحرس الملكي في السعودية، أن فتح باب القبول في صفوفها برتبة جندي تكون بداية من اليوم الأحد وتستمر إلى أسبوع، على أن تشمل جميع حملة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، فضلًا عن أن التخصص يكون أمن وحماية، ويمكن التقديم على الرابط الرسمي للحرس الملكي بالدخول “هنا“، واتباع جميع الإجراءات والخطوات المعنية بالقبول في هذه الوظيفة التي تعد من أهم الوظائف المرموقة داخل المملكة العربية السعودية.