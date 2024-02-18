جدد هويتك الوطنية إلكترونيًا دون مغادرة منزلك.. إليك الشروط والخطوات عبر أبشر

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أحمد جودة - القاهرة - جدد هويتك الوطنية إلكترونياً دون مغادرة منزلك.. إليك الشروط والخطوات عبر أبشر

قامت منصة أبشر الإلكترونية بالإعلان عن طريق الصفحة الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن إمكانية تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السجل المدني في ظل تواجد الازدحام، وقامت بعرض الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1445، بالإضافة إلى خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية وسوف نعرضها لكم في هذا المقال.

الشروط المطلوبة لتجديد الهوية الوطنية 1445 في المملكة العربية السعودية



هناك مجموعة من الشروط المطلوبة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر وهي كما يلي:

يجب التأكد من وجود البطاقة الوطنية القديمة عند التقديم لتجديد.

يجب تقديم المستندات المطلوبة ومراعاة أن تكون الشهادة الميلاد ممسوحة ضوئيا.

يجب التأكد من أن الصورة الشخصية واضحة وبحجم 6×4 سم.

في حالة إذا كانت المتقدمة من الإناث يجب تغطية الشعر في الصورة.

شرط امتلاك حساب على منصة أبشر.

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية 1445



هناك مجموعة من الخطوات يجب توافرها لتجديد بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية وهي كما يلي:

قم بالذهاب إلى المنصة الإلكترونية أبشر.

قم بالضغط على زر أفراد الصفحة الرئيسية.

قم باختيار خدمات إلكترونية.

قم بكتابة كافة بيانات الحساب الخاصة بك والتي منها؛ الاسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

سوف يتم إرسال رسالة لكي تتحقق من رقم هاتفك المحمول.

قم بكتابة الرمز في المكان المخصص لذلك.

قم بالضغط على رابط التسجيل للدخول مرة أخرى.

قم بالضغط على أيقونة حجز موعد.

قم بالنقر على حجز موعد جديد.

قم باختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية من بين الخدمات المتاحة لدى الأحوال المدنية.

قم بكتابة الوقت والتاريخ المناسب لك.

يجب التأكد تأكد من بيانات الموعد والضغط على تسجيل لتأكيد الموعد.