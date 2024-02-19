انت الأن تتابع خبر وزير العدل السعودي يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية خلال الساعات الماضية، شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، مع ضرورة اعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم.

تصريحات وزير العدل

وأضاف وزير العدل السعودي خلال اللقاء، بأنه من الضرورة متابعة تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري، لاسيما فيما يتعلق بنظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.

أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم