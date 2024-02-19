انت الأن تتابع خبر تحديثات جديدة في نظام نقل كفالة العمالة المنزلية.. الشروط والضوابط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ضوء التطورات الأخيرة والأسئلة المتزايدة حول إمكانية نقل كفالة العمالة المنزلية دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بيانًا يوضح معايير جديدة في هذا السياق، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان حقوق العمالة المنزلية وتعزيز بيئة عملهم، بموجب النظام الجديد، يصبح نقل الكفالة ممكنًا تحت ظروف معينة ووفقًا لشروط دقيقة تهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية، تاليًا نستعرض تفصيلًا للشروط والحالات التي تسمح بنقل كفالة العمالة المنزلية دون الحاجة لموافقة الكفيل الأصلي.

نقل كفالة العمالة المنزلية دون موافقة الكفيل

في إطار الجهود المستمرة لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمالة المنزلية، أدخلت وزارة الموارد البشرية تعديلات هامة على آلية نقل الكفالة، وهذه التعديلات تأتي لضمان معاملة عادلة للعمال المنزليين وتوفير بيئة عمل أفضل لهم، الآن، يمكن للعامل المنزلي نقل كفالته إلى كفيل آخر دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي في عدة حالات محددة، وهي كالآتي:

إذا لم يتلق العامل راتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

في حالة تقاعس الكفيل عن إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل المنزلي.

إذا تم تكليف العامل بأعمال تتعارض مع قدراته الصحية أو الجسمانية.

في حال قيام الكفيل بتقديم بلاغ هروب غير صحيح بهدف الإضرار بالعامل.

تعرض العامل لأي نوع من أنواع الإساءة من قبل الكفيل أو أفراد أسرته.

في حالة عدم استقبال الكفيل للعامل خلال 15 يومًا من تاريخ وصوله.

إذا اختفى الكفيل لأي سبب من الأسباب.

شروط نقل كفالة العمالة المنزلية دون الحاجة لإبلاغ الكفيل الحالي

وضعت وزارة الموارد البشرية شروطًا محددة لتسهيل عملية نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل الحالي، هذه الشروط تهدف إلى ضمان حقوق الطرفين والحفاظ على النظام العام، إليكم الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية النقل بنجاح:

يجب ألا يكون على الكفيل الجديد أو الحالي أية مخالفات مرورية مسجلة ضدهم.

ينبغي ألا يكون الكفيل الجديد مطلوبًا أو متورطًا في أي قضايا أمنية.

يجب ألا يكون العامل مسجلًا في النظام كهارب من العمل.

ينبغي ألا يقل عمر العامل المنزلي عن 25 سنة لضمان النضج والمسؤولية.

يجب أن تكون إقامة العامل المنزلي سارية المفعول ومتبقي فيها أكثر من 15 يومًا.

يجب أن يُعطي العامل المنزلي موافقته على نقل الكفالة من خلال نظام “أبشر”.

طريقة نقل كفالة العمالة المنزلية عبر منصة أبشر دون موافقة الكفيل الأصلي