انت الأن تتابع خبر إجراءات جديدة من وزارة الموارد البشرية لضبط الاستحقاق في برنامج الضمان الاجتماعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة هادفة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم الحكومي، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن إجراءات محدثة تخص برنامج الضمان الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بمعالجة قضايا العقارات المتجاوزة للحد الأدنى المسموح به، وهذه الإجراءات تشمل إرسال إشعارات إلى فئة معينة من المستفيدين، ممن يملكون عقارات قد تؤثر على استحقاقهم للدعم، مؤكدة على ضرورة التحديث الدوري للمعلومات وتسجيل كافة أفراد الأسرة في البرنامج، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنسيق مشترك بين الوزارة والنيابة العامة لضمان العدالة ومحاسبة من يستغل الدعم بغير وجه حق، مع تأكيد الوزارة على أهمية إعادة تقييم استحقاق المستفيدين بشكل دوري لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

تقديم الاعتراض لوزارة المالية الضمان الاجتماعي

في ضوء الجهود المبذولة لضمان عدالة توزيع المساعدات ضمن برامج الضمان الاجتماعي، أتاحت وزارة المالية إمكانية تقديم اعتراضات بخصوص العقارات المتجاوزة للحد الأدنى المسموح به، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير فرصة للأشخاص لتوضيح موقفهم أو تصحيح أي سوء فهم قد يؤثر على استحقاقاتهم. إليكم كيفية القيام بذلك:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني للبورصة العقارية واستخدم خيار “الاستعلام العقاري” للوصول إلى المعلومات المتعلقة بالعقارات المملوكة.

في حال كان العقار موروثًا، يمكنك الذهاب إلى صفحة معلومات “بيت مورث” لتقديم التفاصيل اللازمة عن العقار الموروث.

كجزء من الإجراء، يطلب منك رفع صور للعقار كدليل مستند يكمل البيانات المقدمة للوزارة.

تقديم طلب الاعتراض على عدم الأهلية للدعم المالي لدى وزارة المالية

تعمل وزارة المالية على توفير آلية شفافة وميسرة للأشخاص الذين يواجهون تحديات في استحقاق الدعم المالي بسبب وجود عقارات قد تؤثر على تقييم أهليتهم. لهذا الغرض، أتاحت الوزارة إمكانية تقديم طلب اعتراض مدعوم بالمستندات اللازمة عبر بوابة وزارة الموارد البشرية، ويتم الرد على هذه الطلبات خلال 30 يومًا، وفيما يلي خطوات تقديم طلب الاعتراض بالتفصيل: