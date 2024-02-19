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أحمد جودة - القاهرة - "تابع هالحين" نظام نور أول ابتدائي 1445 ومتطلبات التقديم به، يسعى العديد من الأشخاص للتعرف على إجراءات الالتحاق بنظام نور للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ، يتطلب الالتحاق بالمدارس التابعة لهذا النظام توفر عدد من الشروط وتقديم بعض المستندات الضرورية.

يمكن للراغبين في التقديم على إحدى المدارس التابعة لنظام نور القيام بذلك عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لنظام نور.

نظام نور أول ابتدائي 1445

يوفر نظام نور إمكانية التسجيل فيما يتجاوز الـ 12 ألف مدرسة حكومية في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني، والقبول في المدارس يكون حسب قوانين نظام نور، وهي عمر أربعة سنوات بالنسبة لمرحلة الروضة الأولى، وعمر خمس سنوات بالنسبة لمرحلة الروضة الثانية، وعمر ست سنوات بالنسبة للصف الأول من مرحلة الابتدائية.

شروط التسجيل في نظام نور أول ابتدائي

يحتاج التسجيل في الصف أول ابتدائي في نظام نور إلى توافر عدد من الشروط، وهي ما يلي:

أن يكون عمر الطالب ست سنوات كحد أدنى، أو أقل بتسعين يوم فقط، وأن يكون عمره إحدى عشر عامًا، أو أكثر بثلاثة أشهر.

تواجد جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

القيام بالكشف الطبي.

توافر كافة المستندات التي تدل على أن الطفل قد التحق بالروضة لفترة سنتين، ويجب أن تكون تلك الروضة من قائمة الروضات الحكومية أو الأهلية التي تنتمي إلى وزارة التعليم السعودية، أو أن تكون ضمن روضات المدارس الأهلية أو الأجنبية المرخصة من الوزارة، وكذلك الروضات التي تتواجد خارج المملكة.

تواجد شهادة تثبت توافر مهارات نمائية عند الطالب.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي

بجانب الشروط المطلوبة للتسجيل في نظام نور أول ابتدائي، يلزم أيضًا توافر عدد من المستندات، ألا وهي: