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أحمد جودة - القاهرة - نتائج الطلاب نظام نور 1445 noor.moe.gov.sa للفصل الدراسي الثاني "تعرف على تفاصيل"، تم الإعلان عن نتائج طلاب نظام نور للعام الدراسي 1445هـ، مما يثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في معرفة كيفية الاطلاع على النتائج عبر النظام الإلكتروني للتعليم، تقدم وزارة التعليم هذه الخدمة الإلكترونية لجميع مستخدمي نظام نور، بما في ذلك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، لتسهيل الوصول إلى البيانات التعليمية في أي وقت.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى نظام نور باستخدام أرقام الهوية الخاصة بهم للتحقق من النتائج والتقارير الدراسية. يتم ذلك بعد انتهاء الاختبارات النهائية ومراجعة الكشوف من قبل وزير التعليم، ثم اعتمادها من قبل الإدارات التعليمية في جميع المناطق، لتكون بذلك متاحة إلكترونيًا للجميع وفي جميع المدارس.

كيف اطلع نتيجتي من نظام نور

عند تفعيل الرابط الإلكتروني الرسمي، يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى نظام نور من هنا.

القيام بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المعروض أمامكم.

النقر على زر تسجيل الدخول.

بعدها قم باختيار خيار “نتائج الطلاب”.

كما يتم تحديد الطالب والصف الدراسي.

اختيار تقارير الدرجات.

كذلك النقر على زر “استعلام”.

كيف ادخل على نظام نور للنتائج؟

بشكل عام، نجد أن وزارة التعليم قد حرصت على تصميم لوحة التحكم في نظام نور بطريقة سهلة وبسيطة لكي يتم تسهيل استخدامها للمستفيدين، كذلك عند دخولك إلى نظام نور، لا توجد تعقيدات؛ فكل ما تحتاج إليه تحتاج إلى اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت بتعيينها أثناء التسجيل في النظام، أو يمكنك الاعتماد على بوابة النفاذ الوطني الموحد كما يلي: