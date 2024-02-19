نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور.. تقديم أول ابتدائي 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - البحث عن نظام نور للصف الأول الابتدائي لعام 1445 يشمل الالتفات إلى المتطلبات والشروط التي يجب تحقيقها للالتحاق بالمدارس التابعة له.

يُتاح التقديم عبر موقع نظام نور الإلكتروني، ويعتبر القبول في المدارس مشروطًا بتوافر بعض الشروط وتجهيز الوثائق المطلوبة.

نظام نور للصف الأول الابتدائي لعام 1445 يُقدم فرصة التسجيل في أكثر من 12 ألف مدرسة حكومية في المملكة، حيث يتم تحديد القبول وفقًا لقوانين النظام.

تتوجب أن يكون عمر الطالب ست سنوات على الأقل للانضمام إلى الصف الأول، مع الأخذ في اعتباره عددًا من الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة.

تعتبر الشروط الأساسية للتسجيل في الصف الأول الابتدائي في نظام نور كالتالي:

- عمر الطالب لا يقل عن ست سنوات، أو أقل بتسعين يومًا فقط، ولا يزيد عن عشرين عامًا.

- توفر جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

- إجراء الكشف الطبي.

- تقديم دليل على تسجيل الطالب في روضة لمدة سنتين، ويجب أن تكون الروضة ضمن قائمة الروضات المعترف بها من قبل وزارة التعليم السعودية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور اولي ابتدائي ١٤٤٥

أما المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور، فتشمل:

- صورة من دفتر العائلة.

- نسخة من شهادة الميلاد للطفل المتقدم.

- صورة من الكشف الصحي للطفل.

- نسخة من المستند الذي يثبت تلقي الطالب لكافة التحصينات الأساسية.

- صورة من عقد ملكية السكن أو عقد الإيجار.

- أربع صور شخصية حديثة وواضحة.

- نسخة من إقامة الطالب إن كان غير سعودي، ونسخة من إقامة ولي الأمر.

- وثيقة تثبت المهارات التنموية للطالب.

بهذا يُسهم الالتزام بالشروط وتجهيز المستندات في إتمام عملية التسجيل بنجاح في نظام نور للصف الأول الابتدائي لعام 1445.