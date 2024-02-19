نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة يوم التأسيس..تعرف على موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 للقطاع الخاص والعام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إجازة يوم التأسيس الوطني السعودي، أكدت وزارة الموارد البشرية أن إجازة يوم التأسيس يوم 22 فبراير ستكون إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي، وبموجب الأمر الملكي الكريم تقرر تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ليكون يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة الخاصة بيوم التأسيس السعودي، حيث يبحث المواطنون السعوديون عن إجابة تفصيلية لهذا السؤال متى اجازة يوم التأسيس ٢٠٢٤ وهذا بالتزامن مع العد التنازلي لهذا الاحتفال السنوي الذي أقره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في اليوم السابع والعشرون من شهر يناير لعام 2022 عبر المرسوم الملكي رقم أ/371.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس

ويتم الاحتفال من خلال الكثير مظاهر الاحتفال والتي يتم الحرص فيها على لبس الملابس التراثية والأكسسوار باليد أو الرأس وتحرص الفتيات على لبس البرقع وهامة الرأس أو السلسة ذات الأدوار المتعددة، كما يتم عمل ندوات ثقافية يتم فيها إلقاء الشعر ناهيك عن الدور الفعال الذي تلعبه وزارة التعليم في بث روح الوطنية في نفوس أطفالنا من خلال العروض المسرحية التي تجسد الأحداث.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن من الإجازات الخاصة بالأعياد الوطنية هي إجازة يوم التأسيس ٢٠٢٤ وهي مدفوعة الأجر دون خصم من الراتب الشهري والذي يتم الاحتفال به في الــ 22 من شهر فبراير من كل عام ويصادف الــ12 من شهر شعبان 1445وهذا على لموظفي القطاع الحكومي والخاص والغير ربحي وهذا تنفيذا للائحة التنفيذية رقم “128” وتبدأ الإجازة يوم الخميس ويليه الجمعة والسبت عطلة في معظم القطاعات الخدمية بالمملكة.

إجازة يوم التأسيس للقطاع الحكومي

يتم تعطيل كافة القطاعات الخدمية بالمملكة العربية السعودية احتفالا بيوم التأسيس والذي يعود تاريخه إلى بناء الدولة الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في 1727 واتخاذ الدرعية عاصمة لها مع الرجوع إلى القرآن الكريم وسنته المطهرة في كل ما يتعلق بأمور الدولة في جميع المجالات أما عن العطلة الرسمية لعام 2024 والخاصة بالقطاع الحكومي فهي:

تتوافق إجازة يوم التأسيس الخاصة بالقطاع الحكومي مع الإجازة المقررة للقطاع الخاص بحيث تكون يوم الخميس الثاني والعشرون من شهر فبراير الجاري لعام 2024 ولتستمر إلى يوم الأحد الـــ 18 من نفس الشهر.



يوم التأسيس مناسبة وطنية خاصة

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.

