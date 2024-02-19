نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجازة يوم التأسيس ٢٠٢٤ للقطاع العام والخاص والغير ربحي في السعودية..فعالياته وأهم أهدافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - متى موعد اجازة يوم التأسيس الوطني السعودية 2024؟، بات السؤال الأكثر بحثًا عبر محركات البحث مع إعلان الحكومة رسميًا موعد الإجازة للقطاعين الخاص والحكومي والغير ربحي، فيما يعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة ليوم التأسيس للدولة السعودية، التي برزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ما هو يوم التأسيس؟

يوم التأسيس في يوم التأسيس يحتفل أهل السعودية بتاريخ تشكيل الدولة السعودية الأولى، التي أنشئت قبل 295 عامًا حيث أن هذا اليوم أصبح عطلة رسمية في عام 2022 بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز وأصبح واحد من ثلاثة أعياد وطنية بدعية تقام في المملكة دون صلة بالدين، إلى جانب اليوم الوطني السعودي ويوم العلم السعودي ويتم الاحتفال به وفقًا للتقويم الميلادي.



الإعلان عن أجازة يوم التأسيس

في 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس وهو يوم أصبح إجازة رسمية بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويعود هذا اليوم إلى عام 1139هـ/1727م، عندما أنشأ الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، والتي تميزت بتاريخها وحضارتها وثقافتها الغنية ويقع هذا اليوم في 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، وفقًا لما خلص إليه المؤرخون من الأحداث التاريخية التي وقعت في ذلك الوقت والتي شملت تسلم الإمام محمد بن سعود السلطة في الدرعية وتحقيق العديد من النجاحات في عهده وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، م. أحمد الراجحي، أن يوم التأسيس سيكون عطلة للقطاعين العام والخاص بموجب الأمر الملكي.



أهداف يوم التأسيس

يهدف يوم التأسيس إلى تعزيز الشعور بـ:

الانتماء إلى الدولة السعودية التي تمتد جذورها في التاريخ.

الارتباط القوي بين الشعب السعودي وقيادته الحكيمة.

الامتنان لما تحظى به الدولة السعودية من وحدة وثبات وسلام.

الاحترام لمقاومة الدولة السعودية الأولى ودفاعها عن سيادتها.

الفخر ببقاء الدولة السعودية، كدليل على قوة حكامها وعمق جذورها.

التقدير للوحدة الوطنية للمملكة العربية السعودية التي أنشأها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.

الثناء على إنجازات ملوك المملكة العربية السعودية في إعمار البلاد وتحصين النسيج الوطني والرقي.

فعاليات يوم التأسيس

في عطلة يوم التأسيس، تشهد البلاد مجموعة من الفعاليات المتنوعة والممتعة وتحتفل الرياض، عاصمة المملكة بالمناسبة بإنارة أبراجها باللون الأخضر، كما تقام في المدينة العديد من الأنشطة مثل:

الحلقات النقاشية.

اللقاءات والمحاضرات.

الفعاليات الثقافية.

المعارض والعروض النارية.