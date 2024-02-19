نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وتخفيضات يوم التأسيس السعودي 1445 من وزارة التجارة..خصومات تصل لـ 30% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث السعوديون عن موعد عروض يوم التأسيس 1445 2024، حيث أعلنت وزارة التجارة مجموعة من عروض يوم التأسيس السعودي الرائعة والمتنوعة بسبب ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ومن أبرز تلك العروض التي تقدمها شركات الطيران السعودية على الرحلات خاصة الرحلات الداخلية من كل المدن السعودية وحتى مدينة الرياض.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أبرز عروض يوم التأسيس السعودي 2024 1445، والتي ستبدأ بموسم الرياض الذي سوف يتم تقديم مجموعة من العروض الفنية والموسيقية المتميزة عن التراث السعودي، وذلك لتعزيز الروح الوطنية لدى الأطفال الصغار والشباب المراهق حتى يفخر كل مواطنين الدولة بهويتهم الوطنية، والتي تم وضعها كرمز لليوم على كل الملابس التراثية التي سوف يرتديها الجميع أثناء الاحتفالات ويمكنك شرائها من مختلف المتاجر.

عروض يوم التأسيس السعودي طيران أديل

تقدم شركة طيران اديل السعودية مجموعة من العروض الرائعة على الرحلات الداخلية بمناسبة يوم التأسيس وذلك على النحو التالي:

رحلة جدة (JED)إلى الرياض (RUH) بنحو 229 ريال.

الرحلة من أبها (AHB) إلى الرياض (RUH) سوف تكون بنحو 269 ريال.

المدينة المنورة (MED)إلى مدينة الرياض (RUH) بنحو 229 ريال.

الرحلة من جازان (GIZ) إلى مدينة الرياض (RUH) بمناسبة يوم التأسيس السعودي بنحو 239 ريال.

من تبوك إلي الرياض (RUH) بنحو 299 ريال.

ومن الطائف (TIF) إلى الرياض (RUH) لنحو 259 ريال.

ومن الدمام (DMM) إلى الرياض (RUH) بنحو ١٢٩ ريال.



خطوات الحصول على عروض خطوط طيران ناس

كما أعلنت ناس كذلك عن خصومات تصل إلي ثلاثين في المائة على رحلات العمرة الخاصة بها، وذلك لأجل يوم التأسيس ويمكنك الحجز عبر الدليل الشامل لخطوات حجز وتعديل طيران ناس أو من خلال إتباع الخطوات التي:

من خلال موقع طيران ناس، بعدها تختار الرحلة وطريقة الحجز تابي. سوف تظهر لك قيمة الأقساط الأربعة في حالة اختيار تلك الطريقة. اضغط على أيقونة دفع حتى تنتقل إلى صفحة خدمات تابي. عليك إدخال البيانات الهامة مثل البريد الإلكتروني مع رقم الهاتف. قم بتأكيد الدفع مع إتمام الضغط على أيقونة إتمام عملية الدفع. وسوف يُرسل لك رمز ضعه في صفحة خدمة تابي من أجل إتمام الدفع. واختار طريقة الدفع مثل البطاقة الائتمانية، ومن بعد الدفع تصلك رسالة تأكيد وسوف يعاد توجيهك إلى صفحة التأكيد في موقع طيران ناس.

عروض يوم التأسيس السعودي طيران ناس

وبالنهاية نكون قد قدمنا أهم العروض المتوفرة في شركات الطيران السعودية على ذكرى يوم التأسيس السعودي الوطني في المملكة والذي يعتبر من أهم الأعياد الوطنية في البلاد من خلال شركة طيران اديل وكذلك شركة طيران ناس، حيث يمكنك اختيار الرحلة التي تريد لحضور الحفلات في داخل الرياض أو الحصول على خصومات رحلات العمرة.

