نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا تفوت الفرصة..عروض يوم التأسيس السعودي 2024 على الطيران الداخلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقوي عروض يوم التأسيس 2024 على طيران الرحلات الخارجية والداخلية بتخفيضات حتى 70% من طيران ناس واديل، أهم ما يبحث عنه السعوديون في الفترة الأخيرة مع بدء العد التنازلي لاحتفالات يوم التأسيس 2024 1445.

عروض يوم التأسيس السعودي 2024.. أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، وبهذه المناسبة نجد أن العديد من المتاجر الشهيرة تقدم عروضها الخاصة جدا على منتجاتها في كافة أنحاء المملكة، وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي تلك العروض في التقرير التالي.





يوم التأسيس السعودي 2024

هناك عدد كبير من الشركات والمولات التجارية التي تقوم بتقديم العديد من العروض والتتخفيضات بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2024 وحرصا من بوابة “دوت الخليج” لخدمة قرائها ومتابعيها نرصد لكم في السطور التالية عروض وتخفيضات يوم التأسيس السعودي 2024 في المملكة.

ينتظر الكثير من المواطنين يوم التأسيس كل عام للاستفادة من العروض والخصومات الهائلة التي يتم طرحها على الكثير من المنتجات، ولعل من أهم العروض التي ينتظرها الكثير هي عروض رحلات الطيران سواء الداخلية أو الخارجية، حيث تقوم العديد من شركات الطيران في المملكة العربية السعودية بتقديم عروض مميزة وتخفيضات رائعة على أسعار تذاكر الطيران خلال احتفالية يوم التأسيس، والتي سنتعرف على ابرزها من خلال التقرير التالي.

عروض يوم التأسيس 2024 على طيران الرحلات الخارجية والداخلية

افضل عروض يوم التأسيس 2024 علي طيران الرحلات الداخلية والخارجية حيث يمكن لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أن يستفيد من عروض الطيران المقدمة خلال احتفالية يوم تأسيس المملكة، والتي يتم الاحتفال بها يوم 22 فبراير من كل عام، حيث يمكنك الدخول على المواقع الرسمية لشركات الطيران السعودي والتعرف على أبرز العروض والخصومات المقدمة على رحلات الطيران الداخلي والخارجي والتي تصل إلى 70% من قبل أشهر شركات الطيران السياحي في المملكة.



عروض يوم التأسيس 2024 على الطيران الداخلي

تأتي أبرز عروض الطيران الداخلي خلال يوم التأسيس 2024 في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

توجد تخفيضات اعتبارا من يوم 22 فبراير ولمدة يومين متتاليين تبدأ من 122 ريال سعودي.

يوجد تخفيض خاص بنسبة 15٪ على الرحلات المغادرة من الدمام، والتي يمكنك الاستفادة منها باستخدام كود خصم خاص.

تقدم شركة “طيران أديل” خصم خاص على الرحلات ما بين مدينة جدة ومدينة الرياض بسعر يبدأ من 88 ريال سعودي، على ان ينتهي العرض في منتصف يوم 22 فبراير 2024.

عروض يوم التأسيس 2024 على الطيران الخارجي

أما عن الرحلات الخارجية، فتوجد العديد من العروض الرائعة على أسعار التذاكر، والتي تأتي على النحو التالي: