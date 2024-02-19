نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما أهمية عقد الإيجار لتسجيل المتزوج في حساب المواطن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شروط حصول المتزوج على دعم حساب المواطن، أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يلزم المستفيد توفر عقد إيجار للتسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، كيفية تسجيل المتزوج في حساب المواطن، والتفاصيل الكاملة حول قيمة استحقاقات المتزوج من دعم حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم.



التسجيل في حساب المواطن للمتزوج

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد قال فيه: “هل المتزوج يلزمه عقد إيجار؟؟”.

وأجاب حساب المواطن، بقوله: “في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يلزمك توفر عقد ايجار، نسعد بخدمتك”.

حساب المواطن ودعم فبراير.

وأودع برنامج حساب المواطن، قبل أيام، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 ملايين مستفيد.

الحاسبة التقديرية

وكان برنامج حساب المواطن أطلق مؤخرًا تحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج، وذلك بهدف تسهيل تجربة المستفيد، وقد شمل التطوير على البوابة الإلكترونية إضافة العديد من الخدمات من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر، فيما شمل تحديث التطبيق عددًا من الخدمات المتكاملة من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن قيمة استحقاقات المتزوج من دعم حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد أشهر الخدمات التي تقدمها المملكة لمواطنيها من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل بهدف مساعدتهم ماديًا ولتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول قيمة استحقاقات المتزوج من دعم حساب المواطن وشروط الحصول على الدعم.

قيمة استحقاقات المتزوج من حساب المواطن

كم يستحق المتزوج من حساب المواطن؟

كشف برنامج حساب المواطن عن قيمة استحقاقات المتزوج من الدعم، حيث يحصل المتزوج المسجل في البرنامج على 382 ريال سعودي دون إضافة الزيادة ولكن ذلك بإضافة قيمة الدعم والتي تبلغ نحو 720 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر، أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق أنه يتم صرف البرنامج لكل فرد في الأسرة مع زيادة بقيمة 720 ريال سعودي، كما يتم دعم التابعين الذين فوق سن 18 بمقدار 360 ريال سعودي والذين تحت سن 18 بمقدار 215 ريال سعودي.

شروط حساب المواطن للمتزوج

هناك مجموعة من الشروط ينبغي توافرها في المتزوج الذي يرغب في الحصول على دعم حساب المواطن، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

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يشترط أن يكون المتزوج سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة السعودية.

ألا يكون ق سجن سابقًا، حكم عليه في أي قضية أو جناية.

يشترط ألا يكون الحد الأدنى لعمر الشخص أقل من 18 عام.

ألا يكون المتقدم مقيم في أي من مراكز الإيواء الحكومية.

ضرورة تقديم الوثائق التي تثبت استقلاليته إن كان عمره ما بين 18 و24 عامًا.



