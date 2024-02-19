نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يرد على استفسارات بشأن أهمية الإفصاح عن دخل العمل الحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن، أكثر الموضوعات التي يبحث عنها السعوديون عبر محركات البحث، ويتابعون أخباره أولًا بأول، ومن جهة أخرى شدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كافة أنواع الدخل بما فيها الدخل الناتج عن ممارسة العمل الحر.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي رد خدمة المستفيدين على سؤال من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه: “هل إذا فتحت حسابًا بنكيًا يخص العمل الحر يؤثر على الدعم؟”.

تأثير الدخل الإضافي على حساب المواطن

وردت عليه بالقول:” لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية “.

اعتراض الأهلية

من جهة أخرى قالت خدمة المستفيدين إنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث البيانات.

إيداع حساب المواطن

وأودع برنامج حساب المواطن الأحد 11 فبراير مبلغ 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

استمرار الدعم الإضافي

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

الدخول إلى البوابة الرسمية لحساب المواطن « من هنا»

الضغط على استكمال أو تعبئة الطلب.

الضغط على البيانات التي تخص التابعين والنقر على خانة إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة وتاريخ الميلاد والعديد من التفاصيل والبيانات المطلوبة.

يتم الضغط على الخانة المتضمنة كلمة حفظ لحفظ البيانات.

يجب الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن، وظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.

شروط الأهلية في حساب المواطن

• أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

• أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

• يشترط كذلك عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

• ويشترط أيضًا توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.