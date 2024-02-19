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أحمد جودة - القاهرة - كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور 1445 أون لاين وموعد إعلان النتيجة

بالتزامن مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني، ينتظر الطلاب في التعليم السعودي بفارغ الصبر نتائجهم في نظام نور 1445 هـ. ولسهولة وسرعة الوصول إلى النتائج، فتحت وزارة التعليم السعودية باب الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم يوميًا فور ظهورها.

وفي هذا الموضوع، توضح بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها كيفية الاستعلام عن النتائج، بالإضافة إلى شرح طريقة التسجيل والموعد المتوقع لإعلان النتيجة. تابعوا معنا للحصول على كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة.

موعد إعلان نتائج الطلاب نظام نور 1445

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن ميعاد إعلان النتيجة، بسبب شعورهم بالتوتر والقلق للاطمئنان على مستويات الطلاب والطالبات، لذلك صرحت الوزارة بأن موعد ظهور النتيجة سيكون من يوم 21 فبراير، حيث بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم 15 فبراير وستستمر إلى يوم 21 فبراير، وبعد انتهاء عملية تصحيح الاختبارات ثم رصد الدرجات، ستظهر النتيجة فورًا، كما أن يوم 12 شعبان يوم عطلة رسمية ثم بعدها تبدأ عطلة الفصل الدراسي الثاني.

الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور

تم إتاحة الاستعلام عن النتيجة أون لاين عبر الموقع الرسمي لنظام نور دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو المديرية والاستعلام عنها، جاء ذلك رغبة في مواكبة التطور التكنولوجي، حيث يمكن الاستعلام عبر الموقع من خلال رقم الهوية أو عن طريق نظام نور لأولياء الأمور، بطريقة بسيطة وسهلة، فقط عليك اتباع هذه التعليمات:

• أولًا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نور.

• ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

• ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر في الشاشة أمامك.

• بعد ذلك اضغط على تسجيل الدخول.

• أما إذا لم يكن لديك حساب مسبق فعليك بالضغط على زر التسجيل كولي أمر جديد، فتنتقل إلى شاشة أخرى تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك كولي أمر ثم تالي، وهكذا حتى إتمام البيانات المطلوبة.

• بعد ذلك قم بتسجيل الدخول كما سبق وذكرنا، سننتقل إلى صفحة جديدة.

• نختار نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية، واختيار الطالب والمرحلة الدراسية الخاصة به.

• بعد ذلك تسجل رقم هوية الطالب ثم بحث أو استعلام.

• تظهر لك جميع بيانات النتائج للطالب في كل المواد.