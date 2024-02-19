انت الأن تتابع خبر توضيح هام من الزكاة والضريبة بشأن تقسيط المستحقات الضريبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، تقديم العديد من التسهيلات للمكلفين خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات، حيث أعلنت اليوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024، عن خطوات ميسرة من اجل تقسيط المستحقات الضريبية خلال الفترة القادمة، وذلك من اجل تخفيف العبء عن جميع المواطنين السعوديين والوافدين على أراضي المملكة.

تقسيط المستحقات الضريبية في المملكة

تقديم طلب تقسيط، حيث يتم تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية إلكترونيًا، وذلك من خلال الدخول الإنترنت وتسجيل الطلب عبر المنصة التابعة للهيئة

مراجعة الطلب، تقوم الفرق المختصة في الهيئة بمراجعة الطلب وتقييمه.

اعتماد خطة التقسيط: بعد مراجعة الطلب، يتم اعتماد خطة تقسيط مناسبة للمكلف.

الالتزام بالمبادرة يعني الإعفاء من الغرامات

أكدت الهيئة أن التزام المكلف أو المستخدم بخطة التقسيط المعتمدة، يضمن له خلال الفترة القادمة الإعفاء من الغرامات المضمنة في خطة التقسيط، حتى وإن حلت بعد انتهاء مبادرة الإعفاء من الغرامات، كما أشارت الهيئة أن الغاء خطة التقسيط بعدم التزام العميل أو المستخدم بسداد الأقساط، حيث يترتب على ذلك احتساب جميع الغرامات على كامل أصل المبلغ الخاص بالضريبة.

تُعدّ مبادرة تقسيط المستحقات الضريبية التي أعلنت عنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، فرصة استثنائية مميزة للمكلفين من أجل تحسين أوضاعهم المالية، وتسديد التزاماتهم الضريبية دون تراكم الغرامات خلال هذه المرحلة.

بخطواتٍ ميسّرة، يُمكنك تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات.

للاطلاع على الدليل المبسط:

🔗| https://t.co/ddbPIR4vHd #زاتكا pic.twitter.com/HNtNAeH85X — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) February 19, 2024

تأتي هذه الخطوة من حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، على تسهيل الإجراءات على المكلفين، ودعمهم في سداد التزاماتهم الضريبية التي تم فرضها عليهم خلال الفترة الماضية، كما أنها تعمل على تشجيع المستفيدين من تلك المبادرة، وتقديم طلبات تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة المبادرة، وناشدت الجميع بضرورة الاستفادة من تلك المبادرة الرائعة التي ترفع العبء عن المستخدمين.