شروط إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق توكلنا 1445

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رياض - احمد صلاح - يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي يمكن من خلالها حجز العمرة، حيث يعد هذا التطبيق تابع لوزارة العمرة والحج السعودية، وذلك لتسهيل إصدار واستخراج تأشيرات العمرة والحج بكل سهولة، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص على الشروط المطلوبة لكن يتمكنوا من إصدار تأشيرة العمرة من خلال تطبيق توكلنا، وما هي الخطوات المطلوبة للتقديم على هذا التطبيق من أجل الحصول على تأشيرة العمرة، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى خطوات إصدار تأشيره العمرة من خلال تطبيق توكلنا مع توضيح الشروط المطلوبة.

شروط إصدار تأشيرة العمرة من توكلنا

سوف نوضح لكم الشروط المطلوبة لكي تتمكنوا من إصدار تأشيره العمرة من خلال تطبيق توكلنا، وإليكم هذه الشروط والمتطلبات الأساسية موضحه في النقاط التالية.

من الشروط الأساسية لكي تتمكن من إصدار تأشيرة العمر عبر تطبيق توكلنا أن يكون الشخص المتقدم قد حصل على كافة التطعيمات المطلوبة للأمراض المعدية وخاصة الكورونا.

في حالة إذا كان الشخص غير سعودي فيلزم أن يكون جواز السفر الخاص به قيد التفعيل وبه صفحات فارغه لا تقل عن عدد صفحتين.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم لحجز تأشيرة العمرة لا يزيد عن عمر 12 أو 18 سنه وذلك حتى يكون قادر على أداء مناسك العمرة.

من الشروط المهمة في حالة إذا كان الشخص المتقدم لحجز تأشيرة العمرة سيده فيلزم ألا يقل سنها عن عمر 45 عام.

خطوات التقديم لحجز تصريح العمرة

يمكنك أن تقوم بحجز تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات من خلال الموقع الرسمي للتطبيق وسوف نشير إليكم إلى خطوات وطريقة التقديم للنقاط التالية.