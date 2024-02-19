أحمد جودة - القاهرة - براتب يبلغ 11250 ريال.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة للجنسين من حملة الدبلوم

تتشرف الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، بالإعلان عن فرص عمل مثيرة للتحدي والتطور في قطاع الرعاية الصحية، حيث تتوفر 101 وظيفة شاغرة تشمل تخصصات تعليمية وفنية وتمريضية وصحية وطبية، تتيح لحملة الدبلوم فأعلى فرصة مميزة للإنضمام إلى فريق الرعاية الصحية للقوات المسلحة.

ويتمتع المرشحون بفرصة العمل في مجموعة من المستشفيات المتميزة في عدة مدن بما في ذلك الرياض، المدينة المنورة، الطائف، خميس مشيط، تبوك، الخرج، والمنطقة الشرقية. فيما يلي نظرة عامة عن الوظائف المتاحة، متطلبات التقديم، ورابط التقديم للمهتمين في الانضمام إلى هذه الفرص المثيرة.

المسميات الوظيفية للخدمات الطبية للقوات المسلحة

طبيب نائب أطفال.

نائب باطنية.

طبيب نائب تركيبات أسنان.

استشاري أمراض قلب الأطفال.

المسجل طبيب الأطفال العام

أخصائي أشعة رنين.

أخصائي علاج إشعاعي.

طبيب نائب أول جراحة عظام.

أخصائي فيزياء طبية.

أخصائي التخطيط والتطوير التنظيمي.

كبير ميسري التميز التمريضي.

مشرف التمريض.

استشاري انف وأذن وحنجرة.

الممرضة المسؤولة الثانية جراحة قلب الأطفال.

مسجل أول جراح الأطفال.

استشاري جراحة الأطفال.

مخطط صحه المجتمع.

أخصائي تخدير.

مدرس.

أخصائي أول معلوماتية التمريض.

ممرضة موارد العناية بالجروح.

ممرضة إدارة الألم.

أخصائي تمريض.

استشاري الميكروبيولوجي والمناعة.

مقيم طب الأسرة والمجتمع.

الشروط العامة للتقديم

أن يكون حاصل على درجة الدبلوم فأعلى في التخصصات المطلوبة.

أن يجيد مهارات التواصل والاتصال.

أن يجيد استخدام تطبيقات الحاسب الألي وتطبيقاته.

مستوى جيد جدا في اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

القدرة على العمل في فريق متعدد الثقافات.

وأوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، فيما يتعلق بالرواتب أنه يتراوح متوسط الرواتب الشهرية من 7500 ريال إلى 11250 ريال، وذلك حسب الوظيفة والخبرة.