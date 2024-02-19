مفاجآت ومكافآت للطلاب في عدة جامعات قبل إجازة يوم التأسيس

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أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي، ينتظر الطلاب مكافآت عروض كثيرة أطلقتها مختلف المؤسسات، ومن بين تلك المكافآت تلك التي أطلقهتها عدد من الجامعات السعودية عبر تقديم موعد صرف مكافأة الطلاب والطالبات قبل إجازة يوم التأسيس الموافق الخميس 22 فبراير الجاري الذي سيكون إجازة رسمية في كافة القطاعات.



مكافآت الطلاب في يوم التأسيس

وأعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود عن موعد صرف المكافآت وبدلات الإعاقة للمستحقين من الطلاب والطالبات المنتظمين في الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك عن شهر فبراير لعام 2024م.

كما قررت كل من جامعة القصيم وجامعة بيشة وجامعة شقراء وجامعة الملك فيصل وجامعة الجوف وجامعة جدة تقديم صرف مكافأة الطلاب والطالبات إلى يوم الأربعاء الموافق 21 / 2 / 2024م.



إجازة يوم التأسيس 2024

وفي وقت سابق أكدت وزارة الموارد البشرية أن إجازة يوم التأسيس يوم 22 فبراير ستكون إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي.

يذكر أنه بموجب الأمر الملكي الكريم تقرر تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ليكون يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.



ماهو يوم التأسيس السعودي؟

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.

الإعلان عن أجازة يوم التأسيس

في 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس وهو يوم أصبح إجازة رسمية بموجب أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويعود هذا اليوم إلى عام 1139هـ/1727م، عندما أنشأ الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى، والتي تميزت بتاريخها وحضارتها وثقافتها الغنية ويقع هذا اليوم في 30 جمادى الآخرة من عام 1139هـ، وفقًا لما خلص إليه المؤرخون من الأحداث التاريخية التي وقعت في ذلك الوقت والتي شملت تسلم الإمام محمد بن سعود السلطة في الدرعية وتحقيق العديد من النجاحات في عهده وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، م. أحمد الراجحي، أن يوم التأسيس سيكون عطلة للقطاعين العام والخاص بموجب الأمر الملكي.

