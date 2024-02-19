خطوات إصدار شهادة خلو سوابق عبر ابشر وما الشروط المطلوبة 1445

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رياض - احمد صلاح - ما خطوات الدخول إلى منصة أبشر لإصدار شهادة خلو سوابق؟ فقد تعمل الحكومة السعودية على توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وذلك من أجل رؤية المملكة لسنة 2030، حيث أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن إمكانية الدخول إلى منصة أبشر وإصدار شهادة خلو سوابق وتساعد هذه الشهادة المستفيدين من التقديم لبعض الجهات الخارجية، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم كيفية الدخول الى حساب أبشر وإصدار شهادة خلو سوابق.

إصدار شهادة خلو سوابق عبر ابشر

أتاح الأمن العام في المملكة العربية إمكانية إصدار شهادة خلو سوابق للمستفيدين من خلال استخدام حساباتهم الشخصية منصة أبشر الإلكترونية بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك سنعرض خطوات أبشر لإصدار شهادة خلو سوابق:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الدخول إلى أبشر للأفراد.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها عليك اختيار الخدمات العامة.

الضغط على اختيارات تقارير أبشر.

من ثم اختيار إصدار تقرير.

طلب إصدار شهادة خلو سوابق.

إدخال كافة البيانات المطلوبة من قبل المنصة.

بعد إصدار الشهادة اضغط على أيقونة طباعة شهادة.

شروط إصدار شهادة خلو سوابق من أبشر

لكي يستطيع المواطنين استخدام حساباتهم الشخصية في أبشر لإصدار شهادة خلو سوابق يجب توافر مجموعة من الشروط والضوابط لإصدار شهادة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

امتلاك المتقدم حساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية.

وجود هوية وطنية سارية المفعول خاصة بالمتقدم.

عند استخراج الشهادة يجب أن يكون لدى المتقدم بصمة في وزارة الداخلية السعودية وذلك من أجل إصدار شهادة خلو سوابق.

يشترط تقديم تقرير من الجهة التي تريد شهادة خلو سوابق.

إصدار شهادة خلو سوابق من منصة الأمن العام

يمكن استخراج شهادة خلو سوابق من خلال منصة الأمن العام وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: