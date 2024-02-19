ما شروط التحقق من أهلية ساند وخطوات التسجيل في البرنامج؟

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رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج ساند من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم المواطنين للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية بسبب ظروف خارجة عن إدارتهم، لذلك يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة شروط التحقق من أهلية ساند وهل سيتم صرف الدعم لهم أم لا، حيث وضع برنامج الدعم مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها لاستحقاق الدعم زمن خلال مقالنا سنعرض لكم شروط التحقق من أهلية ساند.

شروط التحقق من أهلية ساند

بعد التعطل عن العمل يتطلع المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى التقديم على برنامج الدعم ساند والاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج ولكن وضع البرنامج مجموعة من الشروط، واليكم شروط التحقق من أهلية ساند:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يتعدى عمر المتقدم الستين عام.

يشترط أن تكون الأسباب التي أدت إلى تعطل المتقدم عن العمل هي أسباب خارجة عن إدارته.

ألا يمتلك المتقدم أي مصدر دخل.

يجب أن يكون المتقدم مسجل في صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية السعودية.

يتم تقديم الطلب بعد مرور ثلاث شهور من التعطل عن العمل.

يجب أن يكون المتقدم قادر على العمل.

يشترط أن يتم حضور كافة البرامج التدريبية التي يتم تقديمها من وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

يشترط أن يمتلك المتقدم صحة جيدة.

التسجيل في برنامج الدعم ساند

بعد الاطلاع على شروط التحقق من أهلية ساند يمكن التقديم على برنامج الدعم والاستفادة من الخدمات المقدمة والدعم المادي الذي يتم صرفه إلى المواطنين، وجاءت خطوات التسجيل كالتالي: