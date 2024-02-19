انت الأن تتابع خبر طريقة إضافة السجين إلى الضمان المطور لعام 1445وشروط الاستحقاق لمعاش الضمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوجب على العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية السعي لإضافة السجين في الضمان الاجتماعي، وقد نوهت وزارة الموارد البشرية إلى أنه بإمكانهم إدراج السجين كفرد من تابعي الأسرة وليس كعضو من أفرادها، ولذلك، بدأ الجميع في الاستفسار حول إجراءات إضافة السجين، وسنوضح فيما يلي كيفية إضافة السجين والشروط المطلوبة لذلك، تابعونا للمزيد من التفاصيل.

طريقة إضافة السجين في الضمان

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كيفية إضافة السجين في الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، حيث يمكن إضافته كمتابع وليس كفرد عائلة، نظرا لوجوده في السجن، ويأتي ذلك نظرا لأن أحد شروط الضمان الاجتماعي هو عدم تواجد الفرد داخل السجون بتنفيذ عقوبة قضائية ضده.

خطوات إضافة السجين في الضمان

يمكن تضمين السجناء في نظام الضمان الاجتماعي عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

اتجه إلى الموقع الإلكتروني المطور للضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم انقر على زر تسجيل الدخول.

انقر على زر إضافة تابعين.

اختر أيقونة إضافة السجين كتابع.

قم بملء استمارة طلب إضافة التابع بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

قم بتحميل جميع المستندات المعتمدة التي تثبت وجوده داخل إحدى السجون ونوع العقوبة المنتظرة ومدة الحبس.

انقر على أيقونة إرسال طلب الإضافة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد شروط جديدة يجب توفرها من قبل مقدم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومن بين هذه الشروط، يمكن التأكيد على: