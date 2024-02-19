خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر 2024

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رياض - احمد صلاح - منصة أبشر منصة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية للسعودية، هذه المنصة تقدم باقة لا حصر لها من الخدمات الإلكترونية للمواطن السعودي وكذلك الوافد المقيم من أجل التسهيل عليهم وعدم بذل مجهود كبير في الطرق التقليدية، من ضمن هذه الخدمات أنه يمكن تمديد مدة الزيارة العائلية وقت إضافي من قبل الوافد المستقدم، وأن هذه الخطوة أصبح متاح القيام بها من خلال منصة أبشر دون الحاجة إلى الذهاب الفعلي إلى أي مكان أو استخراج تصاريح.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة

لمن يرغب في تجديد تأشيرة الزيارة العائلية من أجل قضاء مدة أطول مع الأهل أو الزوجة والأبناء، متاح القيام بإضافة مدة إضافية إلى التأشيرة من خلال اتباع الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر السعودية.

إدخال اسم الحساب وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة الرمز المرئي الخاص بالتحقق في المكان المخصص.

الضغط على تسجيل الدخول مرة ثانية.

الخطوة التالية اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

من بعد لذك تحديد التأشيرات ومن ثم اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

ظهور صفحة الشروط والأحكام.

بعد القراءة تحديد كلمة موافقة.

إدخال عدد الأفراد الذين يراد إجراء تمديد التأشيرة الخاصة بهم.

إدخال كافة البيانات الأخرى التي تطلبها المنصة.

مراجعة البيانات مرة أخرى.

الخطوة الأخيرة إرسال الطلب.

شروط تجديد الزيارة العائلية ورسوم التجديد

تم وضع معايير يجب أن تتوفر لمن يرغب في تمديد التأشيرة مدة إضافة، ويجب أن تتوفر بأكملها والتي من ضمنها سداد رسوم التجديد، وتتمثل هذه الرسوم في الآتي: