انت الأن تتابع خبر بعد التحديثات الأخيرة تعرف على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1445 وطريقة التسجيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط الضمان الاجتماعي الجديدة تعتبر من أهم ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يبحث جميع مواطني المملكة حول التسجيل للاستفادة من البرنامج، ويرجع ذلك لكون برنامج الضمان الاجتماعي أحد أهم برامج الدعم والتنمية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما كان الهدف وراء تقديم هذا البرنامج هو توفير المساعدة إلى أصحاب الدخل المحدود والضعيف من أجل زيادة قيمة الدخل لديهم، ولذلك تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيح مختلف التفاصيل التنبيهات التي تتعلق بالبرنامج، كما تعمل الوزارة على الرد على جميع الإستفسارات التي يقدمها مستفيدي البرنامج.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاهدة من أجل تقديم إلى المواطن السعودي جميع برامج الدعم والتنمية الاجتماعية التي يكن الهدف منها هو تقديم المساعدات إلى المواطنين، كما يأتي برنامج الضمان الاجتماعي في مقدمة هذه البرامج، حيث يعمل البرنامج على تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تقديم الكثير من المساعدات ومنتجات الدعم، كما يقدم البرنامج فرص عمل مناسبة إلى أصحاب الدخل المحدود، كما يعتبر من أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج هو تقديم راتب شهري للمستفيد ممن تتوافر به الشروط المطلوبة، وبعد تقديم العديد من التعديلات مؤخراً على البرنامج يتسأل الكثير حول شروط الضمان الاجتماعي الجديدة وهو ما وضحته وزارة الموارد البشرية كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب عدم إقامة المتقدم في أحد مراكز الرعاية أو دور الإيواء.

كما يجب عدم زيادة الدخل الشهري للمتقدم عن قيمة الحد المانع.

يشترط عدم إمتلاك المتقدم أصول ذات قيمة.

كما يجب إرسال جميع المستندات المطلوبة

الخطوات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

كما إنه في حالة توافر جميع شروط الضمان الاجتماعي الجديدة كما حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتمكن المتقدم من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بصورة إلكترونية، ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول على خيار تسجيل جديد كما يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة وفي الأخير الضغط على خيار إرسال الطلب.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

وفي ضوء الحديث حول شروط الضمان الاجتماعي الجديدة يمكننا الانتقال إلى الحديث عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ محدد يتم به صرف راتب الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر اليوم الأول من كل شهر ميلادي هو موعد إيداع راتب الضمان في حسابات المستفيدين، ويتم تغيير هذا الموعد عند توافقه ليوم عطلة.

طريق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبعد أن قمنا بعرض شروط الضمان الاجتماعي الجديدة وكذلك طرق التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي يمكننا عرض طرق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالة وجود شكوي أو استفسار كما يلي: