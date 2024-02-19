انت الأن تتابع خبر من هم المستفيدين من التأهيل الشامل للحصول علي الدعم والخدمات المستحقة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هو برنامج خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديم المساعدات المالية بشكل شهري ويتم ذلك وفق شروط خاصة تصدرها الوزارة التأهيل الشامل، بالإضافة إلى ذلك هو برنامج صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو أحد برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

الأمراض التي تستحق إعادة تأهيل شاملة

أولاً الإعاقات السمعية والحسية

فقدان السمع العميق مستوى السمع أكبر من 91 ديسيبل كما أن زراعة القوقعة الصناعية معرضة لذلك أيضًا.

العمى درجة الرؤية أقل من 20 درجة أو حدة البصر أقل من 20/200 بعد إجراء جراحة تصحيح البصر.

فقدان السمع الشديد في إحدى الأذنين وضعف في الأذن الأخرى.

عمى في إحدى العينين وضعف في الأخرى

ثانيا الإعاقة العقلية

اضطراب فكري بسيط.

اضطراب فكري معتدل.

اضطراب فكري شديد.

الإعاقات الحركية

الشلل المحيطي

شلل نصفي صحيح

شلل نصفي الأيسر

شلل الطرفين

الشلل الرباعي

الشلل الثلاثي.

البتر الجزئي لأحد الأطراف الأربعة.

بتر كامل لأحد الأطراف الأربعة.

بتر طرفين علويين أو سفليين.

البتر الشقي.

البتر الرباعي.

شلل نصفي الأيمن أو الأيسر.

ضعف الأطراف العلوية أو السفلية.

تقصير شديد في الطرف.

ضعف شديد في الأطراف.

تعرف على المستبعدون من إعادة التأهيل الشامل

تمنع بعض الأفراد من الاستفادة من هذا البرنامج: