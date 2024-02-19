انت الأن تتابع خبر من هم المستفيدين من التأهيل الشامل للحصول علي الدعم والخدمات المستحقة؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هو برنامج خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تقديم المساعدات المالية بشكل شهري ويتم ذلك وفق شروط خاصة تصدرها الوزارة التأهيل الشامل، بالإضافة إلى ذلك هو برنامج صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهو أحد برامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.
الأمراض التي تستحق إعادة تأهيل شاملة
أولاً الإعاقات السمعية والحسية
- فقدان السمع العميق مستوى السمع أكبر من 91 ديسيبل كما أن زراعة القوقعة الصناعية معرضة لذلك أيضًا.
- العمى درجة الرؤية أقل من 20 درجة أو حدة البصر أقل من 20/200 بعد إجراء جراحة تصحيح البصر.
- فقدان السمع الشديد في إحدى الأذنين وضعف في الأذن الأخرى.
- عمى في إحدى العينين وضعف في الأخرى
ثانيا الإعاقة العقلية
- اضطراب فكري بسيط.
- اضطراب فكري معتدل.
- اضطراب فكري شديد.
الإعاقات الحركية
- الشلل المحيطي
- شلل نصفي صحيح
- شلل نصفي الأيسر
- شلل الطرفين
- الشلل الرباعي
- الشلل الثلاثي.
- البتر الجزئي لأحد الأطراف الأربعة.
- بتر كامل لأحد الأطراف الأربعة.
- بتر طرفين علويين أو سفليين.
- البتر الشقي.
- البتر الرباعي.
- شلل نصفي الأيمن أو الأيسر.
- ضعف الأطراف العلوية أو السفلية.
- تقصير شديد في الطرف.
- ضعف شديد في الأطراف.
تعرف على المستبعدون من إعادة التأهيل الشامل
تمنع بعض الأفراد من الاستفادة من هذا البرنامج:
- يوقف صرف إعانة التأهيل الشامل إذا زالت الأسباب التي أدت إلى العجز سواء بسبب شفاء المستفيد أو وفاته.
- إذا سافر الشخص المعاق للدراسة خارج المملكة العربية السعودية، فسيتم استبعاده من التأهيل الشامل.
- كما أن عدم تحديث بيانات المستفيد بشكل سنوي حسب ما تعلنه وتحدده وزارة العمل السعودية قد يؤدي إلى استبعاده.
- وفي حال نقل المستفيد محل إقامته خارج المملكة يحرم عليه أيضاً الاستفادة من راتب التأهيل.
- إذا كان الشخص المعاق يدرس داخل المملكة العربية السعودية على نفقة الدولة فسيؤدي ذلك إلى تعليق صرف إعانة التأهيل الشامل.
- إذا تجاوز الراتب الشهري للمستفيد أكثر من 4000 ريال سعودي فسيتم حرمانه من الحصول على المساعدة التأهيلية الشاملة.
- في حال انضمام المستفيد إلى أحد المراكز والمؤسسات الصحية الحكومية أو الخاصة للقيام بعملية التأهيل لمدة تزيد عن ست أشهر في السنة الواحدة.