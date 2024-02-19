من هم الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات 1445؟

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رياض - احمد صلاح - ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان مجلس شؤون الجامعات عن إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي المخصص للقبول في الجامعات السعودية، وأصبح الجميع يتساءل عن من هم الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات، كما أن القرارات التطويرية تساعد في رفع كفاءة مخرجات التعليم، والنهوض بالمنظومة التعليمية الجامعية، ولذلك سوف نتعرف على الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات من خلال السطور الآتية.

الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات

مجلس شؤون الجامعات في المملكة العربية السعودية أصدر قرار رسمي بشأن الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات من ذوي الإعاقة، وذلك بناءً على توجيه من وزير التعليم، مما جعل الجميع يتساءل عن من هم أصحاب الإعاقة المستفيدين من هذا القرار، وهم كالتالي:

من الفئات المستفيدة وهم الطلاب الذي لديهم إعاقة سمعية.

أيضًا من يعانون من اضطرابات شديدة في السلوك، وكذلك اضطرابات انفعالية.

كذلك الطلاب والطالبات الذين لديهم صعوبة كبيرة في التعلم.

الطلاب والطالبات الذي يعانون من إعاقة جسدية مزمنة من الفئات المستفيدة.

من لديهم فرط حركة شديد، وكذلك يعانون من تشتت الانتباه.

الطلاب الذي يعانون من إضرابات في النطق والكلام، وكذلك مشاكل في اللغة.

كل من يعانون من مشاكل بصرية هم الفئات المستفيدة من هذه القرار.

أيضًا الطلاب الذين لديهم مرض التوحد.

ماهو الفرق بين اختبار القدرات والاختبار التحصيلي

ضمن حديثنا عن الفئات المستفيدة من إعفاء اختبار القدرات، سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على الفرق بين اختبار القدرات والاختبار التحصيلي، ويتمثل الفرق بينهم فيما يلي: