انت الأن تتابع خبر كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمرة بشكل الكتروني ..المملكة السعودية تخدم زوار الحرم الشريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خدمة جديدة تتيح الاستعلام عن تأشيرات العمرة باستخدام رقم جواز السفر عن طريق منصتها الإلكترونية للتأشيرات، وهذه الخدمة ضرورية للمسلمين الراغبين في التحقق من وضع طلبات تأشيرة العمرة المقدمة من قبلهم في هذا المقال، سنلقي نظرة على كيفية القيام بالاستعلام عن التأشيرة بشكل الكتروني وكذلك الخطوات الواجب اتباعها للحصول على تأشيرة العمرة.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

ذكرت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية بإمكانية الاطلاع على معلومات تأشيرة العمرة عن طريق الإنترنت، ويتم ذلك من خلال استخدام الموقع الخاص بالتأشيرات الإلكترونية، حيث يجب اتباع بعض الخطوات وهي .

يتم الدخول إلى المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية.

تتم عملية اختيار “الخدمات الإلكترونية لتأشيرات” من الجزء السفلي للصفحة.

سوف يتم فتح منصة التأشيرات الإلكترونية.

يتم تحديد خدمة الاستفسار والرقم المخصص لطلب التأشيرة”.

يتم تقديم رقم الطلب ورقم جواز السفر الخاص بمقدم الطلب.

يجب ادخال الشفرة التي تظهر على الشاشة في المربع الخاص لذلك.

في الختام، يتم الضغط على الرمز الخاص بـ”الاستعلام”، و ستعرض جميع الردود الخاصة بطلب التأشيرة الذي يرغب المستخدم في الاستفسار عنه.

خطوات استخراج تأشيرة عمرة

صرحت الإدارة المسؤولة عن الجوازات بأن الحصول على تصريح لزيارة العمرة أصبح ممكناً عبر الإنترنت من خلال استخدام المنصة الإلكترونية للتأشيرات التي تشرف عليها وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الأمر، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الموضحة.