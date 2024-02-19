انت الأن تتابع خبر رقم مصرف الراجحي المجاني 1445 وطريقة تفعيل خدمة الهاتف المصرفي alrajhibank والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نوضح لكم رقم مصرف الراجحي المجاني من خلال هذا المقال، وقد خصص المصرف مجموعة من الأرقام للعملاء لكي يتمكنوا من التواصل مع خدمة عملاء الراجحي وطرح الاستفسارات والأسئلة الخاصة بهم، وكذلك يمكن تسجيل شكوى أو تقديم بلاغ عبر الرقم المخصص لهذا الأمر، وإليكم في الفقرات التالية كافة أرقام خدمة عملاء الراجحي.

خطوات الاشتراك في الهاتف المصرفي

ولعملاء بنك الراجحي الحاليين يمكن الاستفادة من خدمة الهاتف المصرفي التي يوفرها المصرف لخدمة عملاءه، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم خطوات الاشتراك في هذه الخدمة:

رقم الاشتراك في الهاتف المصرفي للعملاء الحاليين هو 966920003344+.

رقم الاشتراك في الخدمة الخاص بعملاء التميز هو 8001248880.

للاشتراك في الخدمة يجب أن يقوم العميل بالتواصل مع رقم الاشتراك المخصص لنظام اشتراكه مع المصرف، ويجب أن تكون المكالمة من نفس رقم الجوال المسجل في الحساب البنكي.

لتفعيل الخدمة يجب كتابة بعض البيانات في الخدمة الصوتية، وذلك مثل رقم الصراف الآلي والرقم السري للبطاقة، وكذلك يجب كتابة الأرقام السبعة الأخيرة من رقم حساب العميل البنكي.

لكي يتم تفعيل الخدمة بشكل صحيح يجب أن يكون الحساب البنكي نشط.

يتم اختيار رقم سري جديد خاص بالهاتف المصرفي.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد توضيح رقم مصرف الراجحي المجاني، وكذلك خطوات تفعيل خدمة الهاتف المصرفي لمختلف أنواع الحسابات في المصرف.