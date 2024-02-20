طريقة التسجيل في دعم حساب المواطن 1445 وما شروط الحصول علي الدعم

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رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تقدم دعم حساب المواطن إلى الفئات المستحقة والذين تتوفر بهم شروط الاستحقا٤، وذلك من أجل مساعدة هذه الفئات على تحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم ومساعدتهم على توفير متطلبات الحياة العادية التي يحتاجون إليها وتعتبر هذه النقاط من أهم أهداف دعم حساب المواطن، الجدير بالذكر أن هناك تساؤلات تطرح بكثرة على وزارة الموارد البشرية خاصة لأنها الجهة المسئولة على الدعم خاصة بكيفية التقدم بطلب للتسجيل وللحصول عليه وكذلك شروط استحقاق الدعم.

من ضمن مزايا دعم حساب المواطن أن قيمة الدعم الخاص به يكون شهري لا يسترد مرة ثانية من المستحق، وتتمثل طريقة التسجيل للاستفادة والحصول على الدعم في الآتى:

يوجد موقع مخصص لحساب المواطن يتم التوجه إليه.

يتم اختيار أيقونة تسجيل حساب جديد.

الموقع يطلب من المستخدم إدخال بعض من البيانات الشخضية ويكون من ضمنها رقم هاتف نشط.

يجب أن يتم إدخال المطلوب مع عدم ترك اى مربع دون إدخال المطلوب به.

القيام بتعيين كلمة مرور.

معاودة إدخالها مرة ثانية للتأكيد ويجب أن يتم حفظها من قبل المستخدم.

ظهور رمز مائي للتحقق من استخدام موقع الدعم.

يكتب مرة ثانية في المكان المخصص.

الضغط على تسجيل الدخول مرة اخرى.

الموافقة على صفحة الشروط والأحكام بعد القراءة.

ظهور نموذج الطلب أمام المستخدم.

إدخال كافة البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة/ الدخل الشهري/ بيانات الحساب البنكي.

إرفاق المستندات التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الدعم.

الخطوة الأخيرة الضغط على إرسال الطلب.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

على الرغم من كون الهدف الأساسي للحصول على الدعم هو مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا داخل السعودية، إلا أن هناك معايير وشروط يجب أن تتوفر في المستحقين لضمان قبول طلبات التسجيل الخاص بهم، وهذه المعايير والمتطلبات تتمثل في الآتي: