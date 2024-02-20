انت الأن تتابع خبر رواتب العمالة المنزلية في المملكة السعودية وما شروط الاستقدام 1445 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بتحديد الأجور التي تمنح إلى العمالة المنزلية، وأكدت الوزارة أن الأمور تختلف باختلاف جنسية العامل على حسب البلد التي يتم استقدامها من خلالها، وزارة الموارد البشرية لم تكتفي بذلك بل قامت بتخصيص أن هناك شروط ومعايير يجب أن تتوفر وذلك لكي تتم عملية استقدام العمالة المنزلية بالصورة الصحيحة المطلوبة.
رواتب العمالة المنزلية في المملكة السعودية
- أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن قيمة رواتب العمالة المنزلية تختلف على حسب البلد، وبناءًا على ذلك يتراوح متوسط قيمة الرواتب كالآتي:
- العمالة المنزلية السودانية قيمة الراتب تصل إلى 1500 ريال سعودي.
- العمالة المنزلية القادمة من الفيتنام يتراوح الراتب من 1200 _ 1500 ريال سعودي في الشهر الواحد.
- يتراوح راتب العمالة المنزلية المستقدمة من سريلانكا راتبها بين 900_1100 ريال.
- العمالة المنزلية البنجلاديشية يتراوح الراتب من 800_1000 ريال سعودي.
- راتب العمالة المنزلية الهندية يصل إلى 1200 ريال في الشهر الواحد.
شروط استقدام العمالة المنزلية
لمن يريد استقدام عمالة منزلية هناك معايير ومتطلبات وضعت من أجل إتمام هذه العملية، ونوهت وزارة الموارد البشرية السعودية أن قائمة هذه الشروط تتمثل في الآتي:
- التقدم بطلب استقدام العمالة المنزلية يتم من خلال منصة مساند التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية بإشراف وزارة الموارد البشرية من أجل هذا الغرض.
- يجب أن يقوم المستقدم بتوفير الأوراق والمستندات التي تطلبها منصة مساند ومن ضمنها بطاقة هوية وطنية سارية الصلاحية للمواطن السعودي/ وفي حالة الوافد المقيم يجب أن يتم توفير نسخة من بطاقة إقامة سارية المفعول.
- القيام بسداد رسوم طلب الاستقدام والتي تتخطى حاجز 2000 ريال سعودي.
- يجب أن يكون المستقدم الراتب الخاص به الشهري لا يقل عن 5000 ألف ريال سعودي، وذلك لكي يكون قادرًا من الناحية المادية على سداد راتب العمالة المنزلية في موعدها.
- الحساب البنكي الخاص به يجب أن يكون به رصيد يتراوح من 30_40 ألف ريال سعودي.
- يشترط أن تكون العمالة المنزلية التي يراد استقدامها من الدول المسموح لها بذلك في المملكة السعودية.