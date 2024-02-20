انت الأن تتابع خبر رواتب العمالة المنزلية في المملكة السعودية وما شروط الاستقدام 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قامت بتحديد الأجور التي تمنح إلى العمالة المنزلية، وأكدت الوزارة أن الأمور تختلف باختلاف جنسية العامل على حسب البلد التي يتم استقدامها من خلالها، وزارة الموارد البشرية لم تكتفي بذلك بل قامت بتخصيص أن هناك شروط ومعايير يجب أن تتوفر وذلك لكي تتم عملية استقدام العمالة المنزلية بالصورة الصحيحة المطلوبة.

رواتب العمالة المنزلية في المملكة السعودية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن قيمة رواتب العمالة المنزلية تختلف على حسب البلد، وبناءًا على ذلك يتراوح متوسط قيمة الرواتب كالآتي:

العمالة المنزلية السودانية قيمة الراتب تصل إلى 1500 ريال سعودي.

العمالة المنزلية القادمة من الفيتنام يتراوح الراتب من 1200 _ 1500 ريال سعودي في الشهر الواحد.

يتراوح راتب العمالة المنزلية المستقدمة من سريلانكا راتبها بين 900_1100 ريال.

العمالة المنزلية البنجلاديشية يتراوح الراتب من 800_1000 ريال سعودي.

راتب العمالة المنزلية الهندية يصل إلى 1200 ريال في الشهر الواحد.

شروط استقدام العمالة المنزلية

لمن يريد استقدام عمالة منزلية هناك معايير ومتطلبات وضعت من أجل إتمام هذه العملية، ونوهت وزارة الموارد البشرية السعودية أن قائمة هذه الشروط تتمثل في الآتي: