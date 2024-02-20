انت الأن تتابع خبر "أبو حديجان".. وفاة الممثل السعودي عبدالعزيز الهزاع عن عمر يناهز الـ 95 عامًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - غاب عن عالمنا الفنان السعودي القدير عبدالعزيز الهزاع، المعروف بإبداعاته الشعبية وتجسيده لشخصية “أبو حديجان” الشهيرة، حيث انتقل إلى جوار ربه يوم الإثنين الموافق 19 فبراير، عُرف بموهبته الفريدة في تقليد الأصوات، مما أثرى الساحة الفنية ببرامج متنوعة مثل “يوميات أم حديجان” و”وسع صدرك”، مخلفًا إرثًا فنيًا لا يُنسى، وستُقام صلاة الجنازة على وفاة الممثل السعودي عبدالعزيز الهزاع اليوم الثلاثاء 20 فبراير بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، وسيتم دفنه في مقبرة النسيم، والعزاء للرجال سيكون في المقبرة، بينما سيكون للنساء في نفس المسجد.

وفاة الممثل السعودي عبدالعزيز الهزاع

انتقل إلى جوار ربه الفنان عبدالعزيز الهزاع، القامة الفنية السعودية والمونولوجست البارع الذي أبدع في شخصية “أم حديجان”، بعد رحلة إبداعية طويلة امتدت لأكثر من ستين عامًا، وقد أثرى الهزاع المشهد الفني بمسيرته الغنية، ونعا الكثير من الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني وفاة الممثل السعودي عبدالعزيز الهزاع بكلمات ملؤها الحزن والتقدير.

من بينهم، عبّر الكاتب حمد القاضي عن فقدانه قائلاً: “غيّب الموت الأستاذ عبدالعزيز الهزاع، الذي لم يكن مجرد فنان بل موجه اجتماعي، تلك الصفة التي أحبها واعتز بها بعد أن خُصص بها في مقال كتبته عنه.”

الممثل عبدالعزيز الهزاع ويكيبيديا

وُلد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهزاع في مدينة عنيزة بالقصيم في عام 1348هـ الموافق لعام 1929م، وخلال الستينيات، اختار الانتقال للعيش في الكويت حيث عمل موظفًا وساهم مع وسائل الإعلام الكويتية، على عكس ما يُعتقد شائعًا، لم تبدأ مسيرته الفنية بالانطلاق من الكويت، بل كانت البداية في إذاعة السعودية، انتقل لاحقًا إلى الرياض، واستمر في العيش هناك حتى وافته المنية.

يعرف الفنان بكنيته “أبو سامي”، وقد احتفى به كثير من كبار الشخصيات في المجتمع والإعلام، متميزًا بألقاب عدة أبرزها “جماعة في رجل”، وكان يتقن فن تقليد الأصوات ببراعة، وقدم العديد من المسلسلات الإذاعية التي عززت مكانته الفنية

موهبة الممثل عبدالعزيز الهزاع

استثمر الفنان الراحل عبدالعزيز الهزاع الموهبة التي وهبه الله إياها في التمثيل وتقليد الأصوات لمعالجة القضايا الاجتماعية، مسلطًا الضوء عليها ومقدمًا حلولًا محتملة، بالإضافة إلى ترفيهه للجمهور السعودي والخليجي بأعماله الفكاهية والاجتماعية على مدار العقود الماضية، بدأ مشواره الفني من خلال إذاعة السعودية، لينتقل بعدها إلى الرياض بسبب ظروفه الخاصة، حاز على عدة ألقاب أبرزها “جماعة في رجل”، معتمدًا على قدرته الفائقة في تقليد الأصوات، وقد أسهم في تقديم العديد من المسلسلات الإذاعية، ومن أهم أعماله “مسلسل فرج الله والزمان” و”مسلسل مقالب من الحياة”.

ترك الفنان الراحل إرثًا ثريًا من الأعمال التي بُثت عبر الإذاعة وأبرزها “أم حديجان”، قبل أن تنقل بعض أعماله للعرض عبر التلفاز، مخلفًا بصمة لا تُنسى في الساحة الفنية.

متى موعد جنازة الممثل السعودي الهزاع؟