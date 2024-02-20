انت الأن تتابع خبر وزارة التجارة السعودية تُعلن ضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جهود مستمرة تبذلها وزارة التجارة السعودية من خلال جولاتها الرقابية، لضبط المخالفات في الأسواق والمناطق التجارية المختلفة، حيث تمكنت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بمنطقة تبوك، من ضبط عمالة مخالفة قامت بإخفاء وتخرين كميات كبيرة من منتج البصل تصل إلى أكثر من 3 أطنان، وتم العثور عليها في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية سريعًا بحقها.

إجراء جديد من وزارة التجارة