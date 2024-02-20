انت الأن تتابع خبر وزارة التجارة السعودية تُعلن ضبط عمالة مخالفة خبأت 3 أطنان بصل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جهود مستمرة تبذلها وزارة التجارة السعودية من خلال جولاتها الرقابية، لضبط المخالفات في الأسواق والمناطق التجارية المختلفة، حيث تمكنت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بمنطقة تبوك، من ضبط عمالة مخالفة قامت بإخفاء وتخرين كميات كبيرة من منتج البصل تصل إلى أكثر من 3 أطنان، وتم العثور عليها في أحد المستودعات بالمناطق السكنية بمدينة تبوك، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية سريعًا بحقها.
إجراء جديد من وزارة التجارة
- وفي البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة، أوضحت فيه إلى الأجهزة الرقابية تمكنت من ضبط المخالفين، لافتة إلى أن العمالة المخالفة عمدت إلى تخزين الكميات الكبيرة من البصل للتأثير على سعر السلعة في الأسواق، من أجل الاحتكار وافتعال نقص في وفرة الكميات، ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.وأضافت وزارة التجارة أنه تم على الفور ضبط المخالفين، وتحريز الكميات المضبوطة، وباشرت على الفور الموقع المخالف، وأتمت فورًا ضخ كميات البصل التي تم ضبطها في الأسواق لبيعها للمستهلكين، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرة إلى أنها تمكنت من رصد وجود شبهة تستر تجاري، وأحالت الوزارة المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهميأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه الوزارة خلال الفترة الأخيرة، حملاتها المستمرة على كافة أنحاء المملكة في الأسواق والمتاجر وغيرها، من أجل ضبط المخالفين، ومنع أي خطوة تساهم في إجراءات الاحتكار وتحقيق الأزمات المختلفة في الأسواق.