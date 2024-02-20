نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الهوية.. خطوات دخول موقع نظام نور 1445 للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم تطوير نظام نور لتوفير وسيلة سهلة وبسيطة للاطلاع على النتائج الأكاديمية والاستعلام عنها. يمكن للمستخدمين الوصول إلى النتائج واستعراضها دون الحاجة إلى كلمة مرور، حيث يتيح النظام الوصول إلى جميع الخدمات والمعلومات المرتبطة بالحساب.

خطوات الدخول علي نظم نور

للدخول إلى نظام نور والاطلاع على النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى المنصة المرتبطة بنظام نور. أدخل المعلومات المطلوبة والمحددة. انتقل إلى قائمة الخدمات المتاحة. حدد خيار "نتائج الطلاب بنظام نور". قم بإدخال المعلومات المطلوبة. انقر على أيقونة الخدمات. اضغط على الإشعار المتعلق بنتيجة الطالب المرغوبة.

الاستعلام عن النتائج دون كلمة مرور “نظام نور”

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعلام عن النتائج في حال فقدان كلمة المرور.

عند فقدان كلمة المرور، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل في نظام نور. انقر على خيار "نسيت كلمة المرور". أدخل رقم الهوية وقم بتسجيل الرمز المطلوب للتحقق. انقر على الزر التالي واختر استعادة البيانات عبر الهاتف. أدخل رقم الهاتف المسجل واضغط على أيقونة الإرسال. سجل الرمز المطلوب للتحقق وقم بإنشاء كلمة مرور جديدة. انقر على تأكيد وأكمل عملية الدخول للوصول إلى التقارير. اضغط على الإشعار الأكاديمي لعرض النتائج المرغوبة.

موعد نشر نتائج الطلاب في نظام نور

وفقًا لوزارة التعليم في السعودية، سيتم نشر نتائج الطلاب في نظام نور في 21 فبراير 2024 بعد انتهاء الاختبارات.