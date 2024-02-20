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رياض - احمد صلاح - كثير من المواطنين يتساءلون كيف اغير رقم جوالي في حساب المواطن حيث أن تلك الخطوة تكون من ضمن الخطوات المطلوبة لتحديث حساب المواطن وفي حالة عدم القيام بها خاصة إذا كنت بالفعل قد فقدت أو غيرت رقم جوالك سوف يتم إيقاف الدعم ولكن لا تقلق فإنه يمكنك تغيير رقم جوالك في حساب المواطن بسهولة من خلال الخطوات التالية:

كيف اغير رقم جوالي في حساب المواطن

لكي تقوم بتلك الخطوة المُهمة يجب عليك إتباع ما يلي بكل دقة وأن تكون معلوماتك صحيحة:

1. الدخول إلى حساب المواطن:

قم بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن: https://ca.gov.sa/

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

2. الوصول إلى بيانات المستفيد:

انقر على اسمك في أعلى يمين الصفحة.

اختر “بيانات المستفيد”.

3. تغيير رقم الجوال:

ابحث عن قسم “معلومات التواصل”.

انقر على “تغيير رقم الجوال”.

أدخل رقم هاتفك الجديد.

تأكد من صحة رقم هاتفك الجديد.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم هاتفك الجديد.

انقر على “حفظ”.

ملاحظات هامة:

من المفترض قبل أن تبحث عن إجابة سؤال كيف اغير رقم جوالي في حساب المواطن التأكد من أن رقم هاتفك الجديد نشط وقابل للاستخدام.

سيُرسل رمز التحقق إلى رقم هاتفك الجديد فقط.

إذا لم تتمكن من استلام رمز التحقق، يمكنك التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 19912.

مزايا تغيير رقم الجوال في حساب المواطن:

ضمان تلقي جميع الإشعارات والتحديثات المهمة من حساب المواطن.

سهولة الوصول إلى حسابك وإجراء التعديلات اللازمة.

تعزيز الأمان وحماية بياناتك الشخصية.

نصائح هامة: