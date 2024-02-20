هل يمكن نقل ملكية مركبة في ظل وجود مخالفات مرورية؟

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رياض - احمد صلاح - هل يمكن نقل مليكة مركبة إذا كانت على الشخص مخالفات مرورية، حيث حددت المديرية العامة للمرور السعودية شروط نقل مليكة السيارة من الإجراءات التي تتم لنقلها ومن ضمنها عدم وجود مخالفات مرورية على المشتري أو المركبة، وبعض الضوابط الأخرى لكي تتم المبايعة، جاء هذا رداً من المرور على مواطن يسأل هل من الممكن إمتلاك سيارة في ظل وجود مخالفات لم تسوى بعد؟ فيما أكدت المرور أنه لابد من خلو سجل المشتري من المخالفات تماماً.

شروط إمتلاك مركبة عبر أبشر

وجود حساب للبائع والمشتري عبر منصة أبشر الإلكترونية.

خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية.

يجب توفر فحص دوري للسيارة ساري المفعول.

لابد من أن يكون تأمين السيارة ساري المفعول.

سداد الرسوم الحكومية المقررة لنقل ملكية المركبات عبر نظام سداد وقدرها 150 ريالاً.

يجب أن تكون رخصة سير المركبة سارية الصلاحية.

أن تكون حالة المركبة سليمة وغير مفقودة أو موقوفة أو محجوزة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يتيح موقع أبشر الإلكتروني مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية التي تتم آلياً منها الاستعلامات والخدمات التي تخلص الإجراءات والأوراق الرسمية آلياً دون الحاجة لزيادة الجهات المعنية، هذا يأتي ضمن جهود الدولة في تحقيق فعاليات التكنولوجيا في كافة المجالات من خلال تطبيق التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى تحقيق رؤية المملكة عام 2030م، ويعد موقع أبشر من أهم المواقع الحكومية في المملكة، من خلاله يمكنك معرفة إذا كان عليك مخالفات أم لا بالخطوات التالية:-