انت الأن تتابع خبر "بمناسبة يوم التأسيس" تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب في بعض الجامعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت بعض الجامعات عن تقديم موعد صرف مكافآت الطلاب تزامناً مع إجازة يوم التأسيس والتي تتوافق مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم الاحتفال بيوم التأسيس منذ بداية هذا الشهر، بينما يعد يوم 22 فبراير من العام الميلادي بمثابة يوم وطني هام لكل المملكة، ويستعد المجتمع السعودي بأكمله للاحتفال بهذا اليوم تزامناً مع انتهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني 1445، ويمكن التعرف على كل ما يخص صرف المكافأة من خلال قراءة السطور التالية.

موعد صرف مكافآت الطلاب بالسعودية

تم الإعلان من قبل إدارة جامعة الملك سعود وجامعة القصيم عن تقديم صرف المكافآت الخاصة بالطلاب لهذا العام، وتكون هذه المواعيد التي تم تحديدها كما يلي:

جامعة القصيم تقرر صرف المكافآت يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري.

كما أعلنت جامعة الملك سعود بالرياض عن تقديم المكافآت إلى يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير أيضاً.

وفي انتظار إعلان الجامعات المتبقية بأنحاء المملكة العربية السعودية عن مواعيد الصرف.

مكافآت الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

بالتزامن مع اقتراب إجازة يوم التأسيس وانتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني يتساءل الكثير من الطلاب عن الموعد المحدد لصرف المكافآت بمناسبة يوم التأسيس؟ والذي قد أعلنت بالفعل بعض الجامعات عن تقديمها، حيث يتم الحرص على صرف المكافآت للطلاب ذوي الاحتياجات في 27 من كل شهر ميلادي ولكن هذا الشهر سوف يتم تقديم الموعد والحصول عليها مع يوم التأسيس السعودي.

متى يتم حرمان الطالب من المكافأة؟

يتوقف صرف المكافآت الشهرية للطلاب على عدة معايير منها: