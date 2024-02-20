انت الأن تتابع خبر زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 20% هذا الشهر بأمر ملكي 2024..حقيقة أم أشاعة ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الفترة الحالية يتساءل العديد من المتقاعدين السعوديين حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين بمقدار نسبة 20% هذا الشهر بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولكن صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تلك الخبر غير صحيح وليس له أساس من الصحة وليس هناك زيادة محددة عن رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام عن تفاصيل راتب التقاعد في دولة السعودية لشهر فبراير لعام 2024م حيث يتم صرف تلك الرواتب التقاعدية بشروط وضوابط ميسرة للجميع من المؤسسة العامة للتقاعد.

وضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن صرف رواتب المتقاعدين سوف تكون في موعدها المحدد بدون تغيير حيث من الموقع إيداع رواتب المتقاعدين في حسابات المستفيدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية في يوم 25 من شهر فبراير لعام 2024م كما وضحت بأن خبر زيادة رواتب المتقاعدين السعوديين غير حقيقي بل هو مجرد أشاعة فقط لا غير كما يمكن الإطلاع عن تلك الرواتب التقاعدية من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد في دولة السعودية.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في شهر فبراير 2024

يريد الكثير من المواطنين السعوديين والسعوديات في المملكة العربية السعودية التعرف على كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة المملكة العربية السعودية لهذا الشهر لذلك سوف نوضح للجميع اليوم طريقة الإطلاع عن الرواتب التقاعدية في شهر فبراير لعام 2024م عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة كما يلي الآن: