انت الأن تتابع خبر إيداع فوري لغلاء المعيشة 60,000 ريال بدون فوائد وبالتقسيط 48 شهر عبر بنك التنمية الاجتماعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك مجموعة كبيرة من التساؤلات حول الشروط الواجبة للحصول على قرض عبر بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية حيث وفر البنك مجموعة هائلة من التمويلات الميسرة ومنها تمويل الأسرة بدون فوائد وبالتقسيط 48 شهر فقط كما يمكن الحصول على التمويل بدون رسوم إدارية وغير ذلك من المزايا والخدمات التمويلية المتوفرة للأفراد لحل غلاء المعيشة في دولة المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على هذا البرنامج التمويلي لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية للسعوديين

هناك بعض المواطنين والمواطنات السعوديات الذين يرغبوا الحصول على قرض الأسرة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية لأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي كما يمكن الحصول عليه بدون كفيل غارم سعودي الجنسية في حالة إذا كان المتقدم موظف سعودي كما يمكن الحصول على القرض بدون هامش ربح ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات اللازمة كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

توفير دخل شهري ثابت يساوي 3000 ريال سعودي للفرد.

يجب أن لا يزيد دخل الأسرة عن مبلغ 14500 ريال سعودي.

كما يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي قد يصل إلى 70 عام فقط لا غير.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية للحصول على برنامج قرض الأسرة في دولة السعودية.

توفير العنوان الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية.

مزايا قرض الأسرة من بنك التسليف

قرض الأسرة من أهم القروض التمويلية المتاحة لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية حيث يمكن الحصول على القرض بمزايا عديدة ومختلفة ومنها الحصول على القرض بدون فوائد إضافية كما يمكن الحصول على قرض الأسرة بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 48 شهر لذلك سوف نوضح لكم جميع المميزات التمويلية المتاحة لدينا كما يلي بكل التفاصيل:

قرض الأسرة بدون كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع موظفي القطاع الحكومي.

كذلك قرض الأسرة بدون فوائد إضافية أو بدون أرباح لدى بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم إدارية حتى الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني.

كذلك قرض الأسرة بالتقسيط الشهري الميسر لمدة تصل إلى 48 شهر.

التمويل الأسري يتراوح من 18 ألف ريال إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

ما هي طريقة التقديم بالخطوات على قرض الأسرة

بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من البرامج التمويلية المتاحة للمواطنين السعوديين في دولة المملكة العربية السعودية حيث يتميز هذا المنتج التمويلي بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بالمملكة كما يمكن الحصول على التمويل الأسري بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 48 شهر لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات التعرف على طريقة التقديم بالخطوات على قرض الأسرة عن طريق بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية كالآتي بالتفصيل: