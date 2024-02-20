انت الأن تتابع خبر إيداع 30,000 ريال للمواطنين لغلاء المعيشة بدون كفيل وبالتقسيط عند طلب قرض الأسرة من بنك التسليف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الكثير من السعوديين والسعوديات التعرف على شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية حيث يبدأ التمويل من مبلغ 18 ألف ريال سعودي حتى 100 الف ريال سعودي كما وفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة بمبلغ 30,000 ريال للمواطنين لغلاء المعيشة وتحسين الدخل الشهري من خلال التشجيع على العمل الحر كما تم توفير التمويل بمزايا عديدة منها الحصول على التمويل الأسري بدون كفيل غارم لموظفي القطاع الحكومي وبالتقسيط طويل الأجل حتى 48 شهر عند طلب قرض الأسرة من بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية لذلك سوف نشرح للجميع اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على برنامج التمويل الأسري بالبنك.

شروط الحصول على قرض الأسرة بدون كفيل 1445

في الفترة الأخيرة هناك العديد من المواطنين السعوديين والسعوديات يردوا التعرف على ضوابط الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية لذلك سوف نشرح للجميع جميع الضمانات اللازمة للحصول تمويل الأسرة من البنك كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يفضل توفير دخل شهري لا يتجاوز مبلغ 14500 ريال سعودي للأسرة ككل.

يجب توفير دخل أو راتب شهري لا يزيد عن مبلغ 3000 ريال سعودي للفرد.

كذلك يشترط توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك.

كما يجب توفير العنوان الوطني السعودي للعميل المتقدم السعودي في المملكة العربية السعودية.

لابد من توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على برنامج قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية.

ما هي مميزات برنامج قرض الأسرة بالمملكة

كما يتميز قرض الأسرة التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما يمكن الحصول على القرض بدون فوائد إضافية حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي كذلك يمنح التمويل بفترة سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 48 شهر فقط لا غير لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع المميزات والخصائص التمويلية عند طلب برنامج تمويل الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية كالتالي بالتفاصيل:

يتميز بتوفير التمويل الأسري بدون فوائد إضافية حتى مبلغ مائة ألف ريال سعودي.

متوافق تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كذلك يمنح التمويل بدون كفيل غارم سعودي لجميع العاملين في القطاع الحكومي فقط لا غير.

كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة حتى أربعة سنوات لدى بنك التنمية الاجتماعية.

متاح قرض الأسرة لدى بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية للسعوديين والسعوديات فقط بشروط وضوابط من خلال بنك التنمية الاجتماعية.

كيفية الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية