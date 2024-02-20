انت الأن تتابع خبر زيادة رواتب المتقاعدين بأمر ملكي بنسبة 20% في شهر فبراير 2024 للمستفيدين.. مؤسسة التقاعد توضح الحقيقة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الآن العديد من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية يتساءل حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20% وهل هناك صدور أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حول زيادة رواتب المتقاعدين لذلك وضحت المؤسسة العامة للتقاعد بأن تلك الأخبار المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي حول زيادة رواتب المتقاعدين هي أخبار غير صحيحة وليست لها أي مصداقية لذلك ليس هناك أمر ملكي وليس هناك أي زيادة في رواتب المتقاعدين في الفترة الحالية بل تتم صرف تلك الرواتب التقاعدية بشروط وضوابط من المؤسسة العامة للتقاعد في دولة السعودية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في شهر فبراير لعام 2024م.

في الفترة الحالية يريد الكثير من المتقاعدين السعوديين سواء متقاعد عسكري أو متقاعد مدني التعرف على حقيقة صدور قرار بزيادة رواتب المتقاعدين في دولة السعودية ولكن أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن هذا الخبر ليس صحيح وليس له اساس من الصحة لذلك فأكدت المؤسسة بأن ليس هناك أي زيادة في راتب التقاعد بالمملكة العربية السعودية وأن موعد الصرف سوف يتم في موعده المحدد في اليوم الخامس والعشرون من فبراير لعام 2024 لذلك سوف نوضح لكم كيفية الإطلاع على تفاصيل راتب التقاعد في المملكة.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد بالسعودية

وفرت المؤسسة العامة للتقاعد في دولة المملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد في الدولة كل شهر للتعرف على تفاصيل الراتب التقاعدي في المملكة لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة السعودية لذلك إليكم جميع التفاصيل الجديدة لدينا للإطلاع عليها كالآتي:

أولاً عليك بالدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثم بعد ذلك تسجيل الدخول ثم الضغط على خدمة الاستعلام.

بعد ذلك تسجيل كافة البيانات المطلوبة ومنها أسم المستفيد ورقم هاتف الجوال والهوية الوطنية السعودية.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل راتب التقاعد في شهر فبراير لعام 2024م.

كما أكدت وزارة المالية بأن تلك الرواتب سوف تصرف في موعدها المحدد.

كذلك ليس هناك تبكير أو تاخير في موعد الصرف بسبب عدم وجود عطلة رسميه في البلاد.

شروط الحصول على الرواتب التقاعدية بالسعودية