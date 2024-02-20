انت الأن تتابع خبر خطوات التسجيل في منصة صبار للعمل عن بعد 1445هـ .. والشروط اللازمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل الكثيرون في المملكة العربية السعودية استخدام منصة “صبار” للبحث عن فرص عمل مناسبة، حيث يمكن للأفراد الاستفادة من هذه المنصة للتواصل مع مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات والبحث عن الفرص الوظيفية التي تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، حيث تتيح منصة “صبار” فرصة الوصول إلى العديد من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات والمجالات.

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة صبار للعمل عن بُعد:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة صبار.

اختر “أبحث عن عمل” على الصفحة الرئيسية.

ستظهر صفحة التسجيل حيث يُطلب منك إدخال المنطقة الزمنية الخاصة بك.

انقر على زر “قدم الآن” للمتابعة.

قم بملء المعلومات الشخصية المطلوبة بما في ذلك بيانات الاتصال والهوية.

انقر على “التالي” لتقديم المزيد من المعلومات مثل الشهادات والخبرات.

قم بملء تفاصيل الخبرات التي تمتلكها وانقر على “التالي”.

اجتاز المقابلة الافتراضية إذا كانت جزءًا من عملية التسجيل.

قدم المستندات المطلوبة وانقر على “التالي”.

انقر على “سجلني في صبار”، وستظهر رسالة تُفيد باستلام طلب الانضمام.

ستصل رسالة عبر البريد الإلكتروني بعد حوالي يومين، لاستكمال عملية التسجيل وتحديد المناطق المفضلة للبحث عن فرص العمل.

شروط التسجيل في منصة صبار

يتوجب على المتقدمين للعمل عبر منصة صبار الالتزام بعدة شروط لضمان جودة الخدمات المقدمة، وفيما يلي توضيح لأبرز تلك الشروط:

يجب أن يكون عمر المتقدمين للوظائف المعلن عنها في نطاق بين 18 و40 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم سعوديًا.

يتعين على المتقدمين اجتياز المقابلات الشخصية المحددة من قبل المنصة.

يجب على المتقدمين الحصول على الشهادات الصحية اللازمة لضمان سلامتهم في مجالات العمل المختلفة.

يتم منح الأفضلية لطلاب الجامعات وحديثي التخرج، بالإضافة إلى موظفي القطاع الخاص الذين يبحثون عن دخل إضافي.

يجب على المرشحين للوظائف الالتزام بحضور ورش العمل المحددة من قبل المنصة.

يتعين على المتقدمين التسجيل الإلكتروني عبر المنصة، وإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بالإضافة إلى تحميل الوثائق والمستندات الضرورية لإكمال عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة صبار

لإكمال عملية التسجيل في منصة صبار للعمل عن بُعد، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات لضمان استكمال العملية بنجاح: