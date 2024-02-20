HEER | شروط ورابط تقديم وظائف الحرس الملكي للرجال رتبة "جندي أمن حماية" irec.srg.gov.sa

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رياض - احمد صلاح - أعلن الحرس الملكي السعودي عن فتح رابط تقديم وظائف الحرس الملكي للرجال، من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل بوظيفة جندي أمن وحماية، في بعض مدن المملكة وحدد الشروط العامة التي يجب توافرها في الشباب الراغب في التسجيل الإلكتروني على الوظائف الجديدة، والتي ستكون عبر رابط irec.srg.gov.sa يأتي الإعلان عن الوظائف الجديدة لسد بعض الشواغر الموجودة بالشباب السعودي الباحث عن فرصة عمل متميزة، وشددت إدارة القبول على الرجال دقة البيانات المسجلة وتطابقها مع البيانات للجهات ذات الشأن.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1445

الدخول على رابط التسجيل الإلكتروني irec.srg.gov.sa ..

.. من الصفحة الرئيسية النقر على تسجيل الدخول

كتابة البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

ملء أستمارة التقديم الإلكتروني بالبيانات المطلوبة ورفع المستندات.

النقر على الموافقة على الشروط والأحكام والتعهد بصحة البيانات.

إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب للمراجعة عند القبول المبدئي على الوظيفة.

شروط التسجيل

قبل التقديم في وظيفة جندي بالحرس الملكي يجب أن تتعرف على أهم الشروط المطلوبة وهي كما يلي.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

حسن السير والسلوك لا يكون قد حكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال أن الشهادة من خارج المملكة يشترط معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

أن لا يقل السن عن 23 عام وأن يكون الطول 175 سم فيما فوق ويتناسب الطول مع الوزن.

لا يكون يعمل في أي جهة حكومية أخرى ولا في القطاع الخاص.

لا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن أداء مهام عملة ويجتاز الكشف الطبي المقرر للمتقدم.

موعد تقديم وظائف الحرس الملكي للرجال

يبدأ التسجيل في يوم الأحد 1445-08-08 هجري الموافق 2024-02-18.

ينتهي التقديم يوم الخميس القادم الموافق 22 من شهر فبراير 2024 ولن ينظر لأي طلب بعد هذا الموعد.

سلم رواتب الحرس الملكي السعودي