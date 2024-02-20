انت الأن تتابع خبر خطوات التسجيل في منصة نسعى للتوظيف كباحث عن عمل 2024 .. وشروط التسجيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعد منصة نسعى للتوظيف للباحثين عن العمل فرصة حيوية في المملكة العربية السعودية، حيث يُمكن للأفراد تحقيق خطوة هامة نحو حياتهم المهنية من خلال التسجيل على المنصة مباشرة، حيث يتم اختيار المرشحين وتوظيفهم وفقًا لتجاربهم ومهاراتهم المسجلة في الملف الشخصي الخاص بهم.

خطوات التسجيل في منصة نسعى للتوظيف

للتسجيل في منصة نسعى للتوظيف كباحث عن عمل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح منصة نسعى للتوظيف.

انقر على زر “تسجيل جديد”.

اختر أيقونة “باحث عن عمل”.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة، مثل اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال، وكلمة المرور.

حدد الحالة الوظيفية المناسبة لك من بين الخيارات المتاحة.

الضغط على زر “سجل”.

قم بتحديد التخصصات، ثم انقر على زر “متابعة”.

اختر طبيعة العمل التي تفضلها.

انقر على زر “متابعة”.

تسجيل رمز التفعيل الذي يُرسل عبر تطبيق الواتساب.

اضغط على “أكمل ملفك الشخصي”.

اضغط على زر “إضافة” بجوار المعلومات الشخصية.

قم بإدخال تاريخ الميلاد والجنس والدولة والمدينة والجنسية.

اضغط على زر “حفظ”.

اضغط على “إضافة” بجوار اختبار الشخصية.

أجب عن جميع الأسئلة بتحديد موافق أو غير موافق.

اضغط على “حفظ”.

اضغط على “إضافة” بجوار خانة التعليم.

قم بإدخال المعلومات الخاصة بالتعليم.

اضغط على “حفظ”.

اضغط على “إضافة” بجوار قسم اللغات.

قم بإدخال معلومات اللغات ومستواك فيها.

اضغط على “حفظ” لاستكمال إعداد ملفك الشخصي.

شروط التسجيل في منصة نسعى للتوظيف

تتضمن شروط التسجيل في منصة نسعى للتوظيف للباحثين عن عمل كالتالي: