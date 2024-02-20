انت الأن تتابع خبر متي موعد يوم التأسيس في السعودية 1445 وأهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد يوم التأسيس من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها كافة المواطنين السعوديين المقيمين بأراضي المملكة، والاحتفال بهذا اليوم يعتبر من القيم الوطنية والأخلاقية، حيث يعتبر بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد المالك محمد بن سعود، بالإضافة إلى أنه يعبر عن روح الوحدة الوطنية بين أبناء المملكة لهذا يعد من أهم التساؤلات خلال هذه الفترة متى يوم التأسيس في السعودية 1445؟

أوضحت المملكة أن يوم التأسيس 1445 إجازة رسمية في جميع القطاعات الحكومية والخاص بالمملكة العربية السعودية، كما أنه من المعروف أن يوم التأسيس يكون في الثاني والعشرين من شهر فبراير في كل عام ميلادي، بالإضافة إلى أن يوم التأسيس السعودي بالنسبة لهذا العام يتوافق مع اليوم الثاني عشر من شهر شعبان، وتقوم المملكة بإحياء ذكرى هذا اليوم تخليداً لذكرى ال سعود.

أهداف الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

تحرص المملكة العربية السعودية على الإحتفال بيوم التأسيس 1445 وذلك تحقيقًا لعدد من الأهداف أهمها:

من أهم أهداف يوم التأسيس هو توطيد العلاقة بين القيادة والشعب.

كما يتم توطيد مبادئ الوحدة الوطنية والاستقرار بالمملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى اعتزاز المواطنين السعوديين بعزة الدولة وقوتها و شموخها.

لترسيخ القيم المجتمعية في مواطني المملكة العربية السعودية.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس 1445

يحرص المواطنون في المملكة العربية السعودية على القيام بعدد من مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس ومنها الآتي: