كم باقي على يوم التأسيس 1445 العد التنازلي

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رياض - احمد صلاح - يعتبر يوم التأسيس السعودي أحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها المملكة رسميا، ويتم منح العاملين والطلاب اجازة رسمية في هذا اليوم لذلك يتساءل الكثيرين كم باقي على يوم التأسيس 2445 الذي يتم إقامة الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات من خلال هيئة الترفيه في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتتزين الشوارع الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة فما هو موعد يوم التأسيس 1445

تحتفل المملكة العربية السعودية سنويا يوم 22 من شهر فبراير بيوم التأسيس وهو موعد ثابت لكن ما يتغير هو التاريخ الهجري لذلك يتساءل الكثيرين كم باقي على يوم التأسيس 1445 بحساب الوقت المتبقي على هذا اليوم نجد أنه متبقي حوالي:

موعد يوم التاسيس السعودي

11 ثانية 50 دقيقة 23 ساعة 1 يوم

الاحتفال بيوم التأسيس

بدأ الاحتفال رسميا بيوم التأسيس السعودي عندما قام خادم الحرمين الشريفين بإصدار مرسوم ملكي يوم 27 يناير 2022 باعتبار يوم التأسيس السعودي إجازة رسمية تقام فيها الاحتفالات والفعاليات ابتهاجا بتأسيس المملكة ويوافق هذا اليوم يوم العزة والكرامة وافتخارا بتاريخ الأجداد بهدف زيادة الوعي الوطني لدى الأجيال القادمة، وتقام في هذا اليوم الاحتفالات في جميع محافظات ومدن المملكة.

اجازة يوم التأسيس

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باجازة يوم التأسيس الموافق 22 فبراير من كل عام يتم منح العاملين بالقطاعين العام، والخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة يوم التأسيس السعودي، وتوضح الاعتزاز بإنشاء المملكة العربية السعودية قبل نحو ثلاثة قرون و مؤسسها الامام محمد والتي بدأت في عام 1727 ميلادي الموافق 1139 هجرية، والتي كانت العاصمة الاولى لها الدرعية حتى 1818 ميلادية 1233 هجرية.

فعاليات يوم التاسيس