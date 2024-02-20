انت الأن تتابع خبر إيداع 30,000 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدون كفيل بقسط طويل الأجل بدون فوائد إضافية عبر بنك التسليف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم بنك التسليف والادخار السعودي خدمة الحصول على قرض الأسرة وقرض كنف للنساء وقرض الترميم وجميع التمويلات الاجتماعية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لتحسين مستوى المعيشة لهم كما يمكن الحصول على القرض بدون هامش ربح أي بدون فوائد إضافية كذلك يسمح بالتقديم الإلكتروني على القرض بفترات سداد ميسرة حتى 48 شهر كما يتم توفير العديد من المزايا والخدمات التمويلية المتوفرة للأفراد ولكن بعد توفير كافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لذلك سوف نوضح لكم أهم الضوابط الأساسية والمعلن عنها للحصول على قرض الضمان الاجتماعي المطور من بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي

في الآونة الأخيرة هناك العديد من الضمانات اللازمة للحصول على برنامج قرض الضمان الاجتماعي المطور في دولة السعودية حيث يمكن الحصول على القرض بشرط توفير العمر المناسب للتقديم مع توفير الهوية الوطنية السعودية سارية المفعول كذلك مع توفير العديد من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول عليها كالآتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

توفير دخل شهري ثابت لا يزيد عن مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي.

كذلك يجب أن لا يتجاوز دخل الأسرة ككل عن 14500 ريال سعودي.

يفضل توفير العمر المناسب للتقديم الذي يصل إلى 70 عام فقط لا غير تحت إشراف بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك في حالة العمل في القطاع الحكومي يمكن الحصول على القرض بدون موافقة الكفيل الغارم.

كما التمويل الاجتماعي متاح لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي في دولة السعودية ويصل إلى مبلغ مائة ألف ريال سعودي فقط لا غير.

كذلك يجب توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي المطور من بنك التنمية الاجتماعية.

مميزات برنامج تمويل الضمان الاجتماعي

حالياً يرغب العديد من المواطنين السعوديين والسعوديات في دولة المملكة العربية السعودية التعرف على أهم المميزات التمويلية المتاحة عند طلب برنامج تمويل الضمان الاجتماعي من بنك التسليف والادخار السعودي لذلك سوف نشرح للجميع اليوم أهم المزايا التمويلية المتوفرة لهم كما يلي بكل التفاصيل الحالية:

قرض الضمان الاجتماعي المطور بدون فوائد إضافية لجميع العملاء بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية الذي يعرف سابقاً بأسم بنك التسليف والادخار السعودي.

كما يمكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون رسوم إدارية إضافية.

بدون كفيل غارم لجميع منسوبي القطاع الحكومي فقط لا غير بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

كذلك متوافق قرض الضمان الاجتماعي أو التمويل الاجتماعي لدى بنك التنمية الاجتماعية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بفترة سداد طويلة الأجل حتى أربعة سنوات بموافقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

يفضل توفير جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على برنامج قرض الضمان الاجتماعي المطور من بنك التنمية الاجتماعية بكافة المزايا التمويلية المتوفرة لديهم في أراضي المملكة.

متاح التمويل الاجتماعي أو التمويل النقدي أو تمويل السيارات لجميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية في دولة السعودية.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

في الآونة الأخيرة يريد العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور التقديم على هذا البرنامج التمويلي لأنه يقدم الكثير من المزايا والخصائص التمويلية عن باقي التمويلات المتاحة في أراضي المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بكل التفاصيل كما يلي: