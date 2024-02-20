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رياض - احمد صلاح - يعتبر برنامج حساب المواطن من اهم برامج الدعم المالي التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من محدودي الدخل والفئات الفقيرة والأيتام والأرامل والمطلقات، ويمكن تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين مثل الاستعلام عن الاهلية او الدفعة الحالية، والمزيد من الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين ومن خلال السطور التالية سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية فتابعونا فضلا.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للمواطن الدخول عبر برنامج حساب المواطن للاستعلام عن المستحقات الشهرية الخاصة به أو عن موعد نزول حساب المواطن ويتم تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية وباتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

إدراج رقم هوية المستعلم ورقم الجوال.

إدخال كلمة المرور الخاصة به.

ومن ثم النقر على ايقونة تسجيل الدخول.

موعد نزول حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن موعد نزول الدعم الشهري للبرنامج والذي يستفيد منه الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يتم ايداع راتب حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية قبل ساعات من موعد الصرف المحدد شهرية باليوم العاشر من الشهر الميلادي.

خطوات الاستعلام عن راتب حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن الدفعة الحالية في البرنامج الخاصة بشهر يناير 2024 من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

من الخدمات الالكترونية.

يتم النقر على خدمة دراسة الاهلية.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية والتي يوجد بها بياناتك الأساسية بما في ذلك قيمة الدعم المستحق.

ويمكن الاستعلام عن راتب حساب المواطن من خلال تطبيق حساب المواطن من خلال الجوال.

قدمنا لكم طريقة تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية الوطنية والتي تمكن المستفيد من الحصول على مجموعة كبيرة من الخدمات التي يقدمها البرنامج بطريقة الكترونية.