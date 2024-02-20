انت الأن تتابع خبر "NOOR" رابط نظام نور بدون كلمة سر 1445 لاستخراج نتائج الترم الثاني.. وطريقة استعادة كلمة المرور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم الكثير من الخدمات المتوفرة عبر وزارة التعليم السعودية في منصة نور الإلكترونية من ضمنها الاستعلام عن النتائج بأكثر من طريقة، ولأن البعض يواجهون مشكلة في الدخول إلى الحساب باستعمال رقم المرور يرغبون في معرفة طريقة الدخول إلى نظام نور بدون كلمة سر للتحقق من النتائج عند ظهورها، خصوصًا أن الفصل الدراسي الثاني قد شارف على الانتهاء وبعد أداء الاختبارات سوف يتم إعلان النتائج من خلال المنصات الإلكترونية.

نظام نور بدون كلمة سر

يتعرض مجموعة من المستخدمين لمنصة نور إلكترونية في بعض الأوقات إلى فقدان كلمة السر الخاصة بالحساب مما يصعب من دخولهم إليه واستخدام الخدمات المختلفة المتوفرة من خلال وزارة التعليم عليها، ولذلك قدمت المنصة طريقة يمكن من خلالها الذهاب إلى الحساب دون الحاجة إلى كلمة سر وهذا عند اتباع الآتي:

الذهاب إلى منصة نورالإلكترونية.

النقر على هل نسيت كلمة المرور.

يطلب الموقع رقم الهوية بالإضافة إلى رقم التحقق.

الضغط على التالي.

إضافة رقم الجوال.

تسجيل رمز التحقق المرسل برسالة على رقم الهاتف.

الضغط على تسجيل الدخول.

هكذا سيتم فتح الحساب مباشرة من دون مشكلات.

طريقة استعادة كلمة سر نظام نور

في بعض الأوقات يمكن للمستخدمين أن يرغبون بمعرفة رقم المرور القديم لإعادة استخدامه عند الدخول للحساب ولهذا قدمت لهم المنصة الطريقة التي يمكنهم اتباعها لأجل القيام بذلك وهي كالآتي:

الذهاب إلى منصة نور الإلكترونية.

النقر على استعادة كلمة السر من الصفحة الرئيسية.

إضافة رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رمز التحقق المرئي.

كتابه رقم الهاتف المحمول.

الضغط على إرسال الطلب.

سيتم استلام رسالة تتضمن الرقم السري الخاص بالحساب.

نتائج الطلاب في نظام نور 1445